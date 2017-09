Resultado Colombia vs Brasil en Eliminatorias Rusia 2018 (1-1)

Google Plus

Con este resultado, Brasil que ya está clasificado llega a 37 puntos, mientras que Colombia llega a 26 y se pone como mínimo a tres puntos del mundial de Rusia de 2018, los cuales tendrá que conseguir en la próxima fecha que será ante Paraguay, de nuevo en Barranquilla, y luego ante Perú en Lima.

90+4' ¡FINAL DEL PARTIDO! Colombia empata 1-1 con Brasil en Barranquilla. Los goles fueron de Willian por la 'Canarinha' y Falcao por los 'Cafeteros'

90+3' Cambio en Brasil. Sale Thiago Silva, entra Rodrigo Caio. El árbitro repondrá un minuto más.

90' Tres minutos de adición. El empate es un negociazo para Colombia en este instante.

88' Últimos minutos del partido. Momentos infartantes en el Metropolitano.

84' Cambio en Colombia. Sale Frank Fabra lesionado y de un gran partido, entra William Tesillo.

82' En duda Fabra para continuar luego de un esfuerzo físico que hizo.

81' ¡SUSTO PARA COLOMBIA! Jugadón de Neymar que se llevó a Arias, pero atento Davinson Sánchez para evitar el peligro.

80' Remate de James que se desvía en Fernandinho.

78' Remate de Neymar que se va desviado. Carlos Sánchez parece pedir el cambio.

74' Cambio en Brasil. Entra Philippe Coutinho, sale Renato Augusto.

73' Combinación con más de 15 pases que termina con un centro de James controlado por Alisson.

70' Cambio en Colombia. Sale Edwin Cardona, entra Teófilo Gutierrez. Un hijo de la casa.

68' Momento de hidratación para los jugadores.

67' Centro de Dani Alves buscando a Gabriel Jesus que le comete falta a David Ospina en el área.

64' Amarilla para Dani Alves en Brasil. La segunda del encuentro.

63' Cambio en Brasil. Entra Gabriel Jesus, sale Roberto Firmino de un partido muy discreto.

62' Bombazo de Paulinho que pasa muy cerca.

61' Cabezazo de Firmino, bien controlado por Ospina.

60' Amarilla para Edwin Cardona en Colombia. La primera del encuentro.

59' Cobro de James que por poquito se le cuela a Alisson. Despertó Colombia y se va con toda la artillería.

57' Se va con todo Colombia. Bombazo de Cardona que detiene Alisson.

55' ¡GOOOOOOOL DE COLOMBIA! ¡RUGE EL TIGRE! Radamel Falcao de cabeza pone el empate para Colombia. 1-1.

51' Cobro de tiro de esquina al que llegaba Paulinho, que la mandó desviada.

48' Se la rebuscó Falcao solo ante dos rivales, sacó el remate que llegó sin peligro a las manos de Alisson.

4:37 p.m. ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! Colombia 0-1 Brasil.

Se produce cambio en Colombia para el segundo tiempo. Entra Yimmi Chará, sale Juan Guillermo Cuadrado.

45+3' Fin del primer tiempo. Gana Brasil 1-0 en el Metropolitano con gol de Willian.

45+1' ¡GOOOOOOL DE BRASIL! Pivoteo de Neymar y Willian sacó un zurdazo impecable para poner el 1-0 a favor de la visita.

44' Se detiene el juego. Entró un perro al terreno de juego y tras la finalización de la jugada por parte de Neymar, el árbitro decide parar el juego.

42' Remate de James por fuera de la barrera, y Alisson atrapa el balón.

41' Falta sobre Cuadrado cerca al área. Se viene la zurda de James para ejecutar el cobro.

40' Seguimos 0-0. Ha sido un partido muy parejo, con una mejor expresión futbolística de los dirigidos por Pekerman.

37' Fuera de lugar de Cuadrado, pero es una genialidad Colombia cuando toca de primera intención.

33' Ahora se salva Colombia. Llegaba solo Neymar ante Ospina pero su remate se fue desviado.

32' ¡SE SALVÓ BRASIL! Cabezazo de Marquinhos y Alisson salva lo que un gol en contra.

27' ¡LLEGÓ BRASIL! Remate de Firmino y David Ospina la manda al tiro de esquina.

23' ¡LLEGÓ COLOMBIA! Pase quirúrgico de Cardona para James, el 10 remata casi sin ángulo y el balón llega a las manos de Alisson.

19' Ahora fue Edwin Cardona el que avisó tras un buen contragolpe. Se fue desviado su remate.

17' Intento de Juan Guillermo Cuadrado desde lejos que se va desviado. Avisa Colombia.

16' Cobro de Willian, se arma un borbollón y al final despejan los colombianos.

15' Dura falta de Edwin Cardona sobre Dani Alves, el árbitro da la ventaja, y la jugada termina con un centro de Willian que despeja Abel Aguilar.

12' Dura falta de Filipe Luis sobre Cuadrado, pero el árbitro solo le llama la atención al brasileño.

11' Falta de Cristian Zapata cerca al área. Cobra Dani Alves, se desvía en la barrera, pero el árbitro no da el tiro de esquina para los brasileños.

10' Centro de James a espalda de los centrales y al final Marquinhos despeja al tiro de equina.

6' Buen ritmo de juego. Alisson se complicaba, luego James mandó el centro para Falcao y la defensa del visitante estuvo atenta para despejar.

3' Se acerca Brasil. Perdió Cuadrado el balón en la mitad, luego se jugó por derecha con Dani Alves, este mandó el centro, Paulinho cabeceó y dio en Davinson Sánchez para irse al tiro de esquina.

3:32 p.m. Señores... ¡NOS VAMOS! Arranca el juego entre Colombia y Brasil.

Finalizan los actos de protocolo, se distribuyen los equipos en la cancha, se da el sorteo entre los capitanes Paulinho (Brasil) y James Rodríguez (Colombia).

Ahora suena el himno de Colombia.

Actos protocolarios. Primero sonará el himno de Brasil, el conjunto que oficia de visita.

¡Equipos al terreno de juego! Colombia y Brasil salen al gramado del Metropolitano.

Alíneación confirmada en Brasil. Los titulares elegidos por Tite son: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto; Willian, Roberto Firmino, Neymar.

Alineación confirmada en Colombia. La titular elegida por José Pékerman es: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Edwin Cardona; Radamel Falcao.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión en vivo online del partido Colombia vs Brasil en vivo por las Eliminatorias a Rusia 2018. Este juego se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La transmisión en tiempo real comenzará aquí a la hora de partido, 15:30 horas.

Así fue uno de los últimos partidos entre ambas selecciones en la Copa América. El Estadio Metropolitano esta listo para el gran partido de Colombia vs Brasil en vivo.

Brasil no contará con Marcelo y Casemiro como titulares. Sus reemplazantes serán Filipe Luis y Fernandinho.

Colombia tendrá el regreso de James Rodríguez a la formación titular tras superar su lesión.

Atención a este jugador en Brasil: Neymar es sin duda la estrella del fútbol brasileño. Siendo el jugador más costoso en la historia, lidera a una selección que ya pone la mirada en conquistar la Copa del Mundo, y el número 10 ha trabajado con sus goles y gambetas para ello.

Atención a este jugador en Colombia vs Brasil: James Rodríguez es el jugador clave en el andamiaje colombiano. El volante del Bayern Munich ha sido el eje del equipo durante seis años, dando resultados y siendo uno de los goleadores del equipo.

El entrenador de Brasil, Tite, afirmó que no se conforman con la clasificación y se preparan desde ya para afrontar los nuevos retos de cara al Mundial de Rusia: “Somos muy profesionales, por eso no existe en nosotros la zona de confort, algo que existe en alguien que ya logró algo, pero nosotros hasta ahora sólo clasificamos, es un paso, y la idea ahora es sostener el desempeño, porque no sólo es la Eliminatoria, debemos ser consistentes para en los próximos objetivos buscar cosas más grandes”.

José Pékerman, técnico de Colombia, habló sobre la posibilidad de hacer modificaciones por el duelo con los brasileños: “Más allá de que vayamos a jugar contra Brasil, uno lo que siempre busca es poner el mejor equipo posible. En ese sentido no es muy bueno hacer cambios con respecto al equipo que jugó el primer partido. Todos los jugadores están capacitados para jugar”.

Por Eliminatorias, y en Barranquilla, no se ven hace 14 años, desde el 7 de septiembre de 2003, donde los visitantes vencieron por 1-2.

La última vez que se vieron fue en Río de Janeiro en enero de este año, en un amistoso donde ganaron los locales por 1-0.

Por Eliminatorias, fueron 11 cotejos donde Brasil ganó seis veces y empató cinco. Colombia nunca ha ganado.

Colombia vs Brasil se han enfrentado 30 veces en total, con tres victorias colombianas, 17 brasileñas y ocho empates.

Su anterior juego fue victoria contra Ecuador por 2-0 en Porto Alegre

Brasil es el puntero sudamericano, liderando de par en par cada estadística, lo que le dio la clasificación anticipada y tener la oportunidad de probar jugadores rumbo al Mundial.

En su último partido, empató con Venezuela en Táchira por 0-0

Colombia ha sido regular en su andar en estas Eliminatorias, al punto de llevar dos jornadas siendo escolta del líder brasileño, pero con muchas cuestiones por dejar escapar puntos importantes.

La jornada de selecciones tendrá un duelo Colombia vs Brasil muy importante por la calidad de los dos equipos y porque los colombianos se juegan su clasificación anticipada.