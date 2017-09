Efecto Borja: América vuelve a la victoria

El País Cali

América de Cali, recibió este domingo a Alianza Petrolera a sabiendas de que los 3 puntos los tenía que conseguir, si o si. Mucha era la presión del cuadro americano, sin embargo, para este partido, contaban con un factor que ha sido diferencial en el equipo escarlata: Cristian Martínez Borja, el goleador del equipo en el campeonato pasado y quien manejaba los hilos para lograr la victoria en la escuadra americana, volivía a defender la camiseta escarlata, después de una lesión que le había costado más de 2 meses de recuperación.

Su presencia en la cancha se hizo notar desde el principio, ya que, la hinchada al percibir que haría parte del onceno inicial, lo coreaba para darle una merecida bienvenida.

Ambiente en los equipos

El tolimense Hernán Torres, no tenía sus mejores días, desde que se había hecho a cargo de las riendas del cuadro rojo de la capital vallecaucana. Muchas críticas y presión rodeaban al timonel escarlata, el cual tenía claro que, bajo su dirección, no se podían seguir acumulando los resultados que estaba generando el equipo, puesto a que, el fantasma del descenso le respira en la nuca y ante el rendimiento obtenido, era poco el respaldo con el cual estaba contando el DT americano.

Por parte del equipo petrolero, tenían clara cuál era la consigna, sacar un resultado positivo, aprovechando la presión con la cual cargaba su rival y lograr acercarse a la parte alta de la tabla. El equipo de Barrancabermeja esperaba dar su primer golpe por fuera de casa en este semestre y con su fútbol dinámico-ofensivo pretendían generar diferencia en condición de foráneo.

Rueda la pelota

El partido inició con dinamismo, la posesión del balón era dividida y las zagas defensivas tenían dificultades para controlar el peligro que se generaba en sus terrenos, a pesar de que no fueron muchos los tiros precisos en un principio, bastante era la intensidad que mostraba el partido a lo largo de la cancha.

De Ida y vuelta

Por ello, los goles no se hicieron esperar y ante la agresividad de los equipos, quien pegó primero, fue el local, con una grandiosa definición del goleador de la casa, Cristian Martínez Borja, que tras de un pase de Olmes Garcia, recibe de espaldas en el borde del área, realiza un control orientado buscando perfil para rematar al arco y apenas encuentra la posición, patea y en el ángulo izquierdo, manda a guardar la pelota en el arco defendido por Pier Luigi Grazziani para poner arriba al América en el minuto 25’ y calmar la tensión que se palpaba en la cancha del Olímpico Pascual Guerrero.

Los escarlatas, no perdieron el envión anímico causado por el gol y siguieron en la búsqueda de aumentar la diferencia, objetivo que cumplieron rápidamente, puesto que, antes de los 10’ minutos de haber marcado el tanto, los diablos, volcados al ataque, consiguieron mediante un cabezazo de Iván Vélez, que aprovechó un centro de Juan Camilo Ángulo, ponerse al minuto 34’ con una diferencia de dos goles para afrontar de manera más cómoda el partido.

Sin embargo, dicha comodidad les duró muy poco, ya que, un error en salida de William Arboleda, fue aprovechado por Diego Barreto, que le dio un gran pase a su compañero Roger Torres y quien con todo el panorama de la portería, escogió el ángulo superior izquierdo para burlar al guardameta Carlos Bejarano, el cual no pudo hacer más, que mirar como la pelota se colaba en la portería que defendía, generando que, en el minuto 36’ la diferencia se achicaba a solo 1 gol.

Segundo tiempo defensivo

El primer tiempo, se acabó con un 2-1 y con una gran presión para el local, debido a que no manejó bien la diferencia y generó que el partido siguiera abierto. Por ello, en el segundo tiempo, los dirigidos por Hernán Torres, desde el principio procuraron no arriesgar y mantener el resultado a favor, brindándole la esfera al equipo dirigido por Jorge Luis Bernal, quien no dudo en volcarse al ataque e intentar igualar el marcador, no obstante, a pesar de la intención, sus opciones no se materializaron y los 3 puntos, se quedaron en casa.

Lo que les espera

Alianza Petrolera, hasta el momento suma 11 puntos y se ubica de séptimo en la tabla general de posiciones, en la próxima fecha recibe al Deportivo Pasto, quien viene de perder de local 4-3 ante el Deportivo Cali y que seguramente irá en busca de la victoria para recuperar lo perdido en casa. Los dirigidos por Bernal, son fuertes en condición de local y con la derrota obtenida en Cali, esperan poder cuadrar caja en casa.

Por el lado americano, con este resultado, los diablos rojos tienen un respiro ante la presión de los últimos partidos, además, los escarlatas contaron con la suerte de que en Jaraguay, Atlético Nacional, se hizo con la victoria, con ello, América consigue una diferencia de 3 puntos en el descenso ante Jaguares, los cuales son valiosos, teniendo en cuenta que los próximos partidos los jugará, ante Nacional (en Medellín), Millonarios (en Cali) y Deportivo Cali (en el Pascual), rivales complicados y que no le dejarán nada fácil, conseguir una victoria.