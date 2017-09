Elkin Blanco: "El Cali con nada nos ganó"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

Los escarlatas cayeron ante los verdiblancos por la décima fecha de la Liga Águila II. Este resultado dejó al América comprometido en la tabla del todos contra todos y del descenso. Los diablos rojos siguen sin levantar cabeza: tienen una racha de 4 partidos sin ganar y; además, no anotan un gol desde el pasado 13 de agosto.

El mediocampista Elkin Blanco se refirió al desarrollo del partido: “No sé qué es lo que está pasando acá. Estábamos haciendo un muy buen partido en el primer tiempo y el Cali con nada nos ganó. Palabras no tenemos, no tenemos argumentos porque estamos perdiendo. Ojalá mejore esto, que podamos salvar esta situación y que salgamos de este momento tan difícil”.

Con referencia a lo que se viene, Blanco sabe que la reacción debe ser presurosa, ya que el tiempo se les acorta para alejarse del infierno: “Ojalá podamos conseguir rápidamente la razón para levantarnos y salir adelante. Ya quedan diez fechas para salir de esta situación. Palabras no hay, argumentos no hay porque no conseguimos los resultados. La gente no va a entender ni con disculpas los resultados. Se siente mucha impotencia porque uno llega con una ilusión acá de conseguir las cosas y no son”.

Finalmente, el volante se opinó sobre el difícil momento del técnico Hernán Torres: “A todos los jugadores nos ha puesto, hasta los que estaban lesionados y volvieron han jugado, entonces: ¿qué se le puede decir al profe? Un señor que siempre trabaja y se entiende el desespero que tiene porque no conseguimos los resultados. Nosotros, los jugadores, en la cancha no lo respaldamos”.

Con el resultado de anoche, América de Cali descendió a la duodécima posición del todos contra todos y en el descenso están a 1 punto de Jaguares. Entre semana el cuadro escarlata quedó eliminado de los cuartos de final de la Copa Águila frente al Deportivo Cali. El próximo sábado, 2 de septiembre (19:45h), el cuadro escarlata visitará a Envigado por la fecha 11 de la Liga Águila.