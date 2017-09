Carlos Salazar: "Vamos a mirar lo mejor para la institución"

Foto: Jeshimy Quiñones - Vavel

En la gramilla del estadio Pascual Guerrero se volvía a presenciar el clásico vallecaucano, el enfrentamiento que más se ha repetido en lo que va del año. La victoria fue para el conjunto azucarero, que se impuso gracias al gol de Fabián Sambueza, asegurando así los 3 puntos y un alivio para su técnico, Héctor Cárdenas. Por otro lado, la derrota enfatiza más la crisis escarlata, que ve como su equipo se queda corto futbolísticamente, hundiéndose más en la tabla de descenso y por fuera de los 8 clasificados a los play offs.

Sorpresivamente, el técnico tolimense Hernán Torres no se presentó a la conferencia de prensa: lo hizo su asistente técnico, Carlos Salazar, alimentando las especulaciones con respecto a la renuncia del estratega, de 56 años. Por su parte, Salazar declaró que su equipo no contó con volumen ofensivo para asechar el arco rival: “Un partido en donde no tuvimos volumen de ataque, no hubo acciones claras de gol, por ahí el tiro libre de Juan Camilo Angulo, pero no fuimos el equipo generador”.

El próximo partido del América será este sábado, 2 de septiembre, cuando visite a Envigado en el estadio Polideportivo Sur.

La actualidad escarlata es muy criticada; sin embargo, uno de los jugadores más señalados por el mal presente del equipo es el defensor Efraín Cortés, pues ha cometido múltiples errores en los últimos partidos. No obstante, el asistente técnico optó por defender al experimentado central: "Quiero respaldar el trabajo de Cortes, ha sido un jugador que cuando ha tenido que sacar la 'casta' ha estado. Es un jugador que comete errores, como todo ser humano, pero es un profesional que ha mostrado su carácter, su empeño y su actitud".

Para este semestre, América fue uno de los equipos que se más jugadores contrató; empero, el nivel mostrado por la mayoría de los refuerzos es irregular, tanto así que mucho de ellos son suplentes, ante este aspecto, Salazar aseguró que: "Son jugadores que tienen una hoja de vida importante, que han estado en grandes equipos y lo han demostrado (su nivel); desafortunadamente, en el hoy, ellos no están encontrando un buen rendimiento. Es preocupante, pero estoy seguro que tarde o temprano van a encontrar su momento futbolístico".

El rendimiento de los diablos rojos viene en declive, debido a que no se ha percibido una regularidad a lo largo del torneo, viéndose un equipo sin ideas, sin orden y con constantes errores que han constado puntos. Con referencia a este aspecto, el asistente técnico de Torres afirmó que: "En los espacios que tenemos se trabaja para que el jugador de fútbol entienda la idea táctica de lo que se busca, pero nosotros llegamos hasta la raya".

Asimismo, Salazar aseguró que el momento del América no es el mejor, ya que falta lucidez y trabajo por parte de todos: "Vamos a trabajar, a mirar lo mejor para la institución, lo mejor para el América, que es lo que todos queremos".