Valentín Viola: "El profe tiene las chances y variantes para elegir lo que más le guste"

Fotografía Futbolete

Luego de llegar el semestre anterior al Deportivo Independiente Medellín, a pedido expreso del ex técnico rojo, Luis Zubeldía, y ser uno de los indiscutibles en la titular del equipo, Valentín Viola sufrió lesiones que lo han dejado de a poco relegado ante los demás atacantes de la plantilla que dirige Juan José Peláez.

“El otro día que entré, me sentí bien, aunque me ahogué un poco más de la cuenta porque hacía tiempo que no jugaba. Espero seguir por el mismo camino: si me toca un rato o de entrada, ayudar al equipo”, dijo el delantero argentino, haciendo referencia a los 34 minutos que estuvo en cancha en la derrota del DIM frente a Independiente Santa Fe.

Viola también habló de uno de los problemas que aqueja el equipo en el actual semestre: la falta de gol por parte de sus delanteros. “Si el equipo está falto de gol, tenemos que ser autocríticos y decir que quizás estamos fallando en algo. No es excusarnos, pero sí entender que se está defendiendo en conjunto y es por eso que hemos achicado el margen de error y los goles que nos hacen al mínimo, pero tenemos que pensar en la faceta ofensiva”, afirmó Viola, que también hizo hincapié en lo positivo del sistema del entrenador: “Debemos ser un poco más inteligentes: con la línea de cinco atrás, no aprovechamos las bandas y esa línea es para generar fútbol por los costados y terminar por el centro. Le estamos errando en la manera de generar fútbol por adentro, cuando tendríamos que llegar mucho más por fuera”.

Otro tema con el que tocó el jugador “rojo” fue uno del que se viene hablando, sobre todo, en los medios y redes: la “Quintero Dependencia”, y si bien fue autocrítico en la función que cumplen todos dentro del equipo, de alguna manera hizo ver que el concepto no está del todo desviado de lo real. “Es muy difícil no sentir la ausencia de ‘Juanfer’ por lo que da cuando la pelota está en juego, es la descarga de todos y el que nos filtra. Se siente mucho en la pelota parada: no quiere decir que no tengamos otros cobradores, pero creo que encontrar un jugador en Colombia que patee los tiros libres y los córners como él, es muy difícil. Es nuestro jugador diferente, pero todos tenemos un rol a cumplir”.

El equipo tendrá varios días para preparar la primera semifinal de Copa Águila frente a Deportivo Cali, que se jugará en el Atanasio Girardot el 13 de septiembre. “Estamos casi todos a disposición del ‘profe’ y eso es bueno, tiene la chance y las variantes para elegir lo que más le guste”, cerró Viola.