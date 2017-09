Convocados en el DIM para enfrentar a Deportivo Cali

Google Plus

Fotografía: DaleRojo.net

Juan José Peláez definió quienes son los jugadores que viajarán a la ciudad de Cali para afrontar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Águila. El primer partido habría culminado 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, con goles de Andrés Felipe Roa en el Cali, y Didier Moreno en el Equipo Del Pueblo.

La lista jugadores que estarán afrontando este compromiso, tendrá varias modificaciones con respecto a la que enfrentó a Rionegro Águilas el pasado sábado 23 de septiembre.

Una de las variantes es el regreso de Andrés Felipe Álvarez, quien no disputó el partido anterior gracias a la reintegración de Sebastián Macías, quien no actuará en esta oportunidad.

Por otro lado, no veremos en esta ocasión a Elacio Córdoba y a Daniel Cataño, quienes no viajaron por decisión técnica. Por último, vemos en la lista a 'Mao' Molina y a Juan Fernando Quintero, que no estuvieron en el juego ante Águilas, el primero por decisión de Juan José Peláez y el segundo por sanción. De resto, la nómina continuará siendo la misma que ha sido concentrada en las últimas jornadas.

Estos son los jugadores convocados por el profesor Peláez para buscar la clasificación a la final de la Copa:

Arqueros

22. David González

1. Nelson Ramos

Defensores

4. Rodrigo Erramuspe

5. Santiago Echavarría

24. Jonathan Lopera

15. Gabriel Díaz

13. Andrés Felipe Álvarez

Mediocampistas

6. Didier Moreno

8. John Hernández

16. Eduard Atuesta

10. Juan Fernando Quintero

7. Luis Carlos Arias

20. Mauricio Molina

Delanteros

23. Leonardo Castro

11. Valentín Viola

9. Juan Fernando Caicedo

14. Yairo Moreno

18. Edinson Toloza

El partido dará inicio a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental de Palmaseca y será transmitido por Win Sports. El árbitro encargado de impartir justicia será Andrés Rojas (Bogotá), acompañado por Alexander Guzmán y Ricardo Sanna, ambos oriundos del Norte de Santander y que serán los asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Luis Sánches (Valle)