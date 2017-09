Santa Fe se impone 1-0 ante un Millonarios que no define

Google Plus

19:17 Hasta aquí los acompañamos esta noche. Gracias a todos por sintonizarnos y los invitamos a que no se pierdan ningún detalle de la Liga Águila 2017-II por VAVEL.com. Hasta la próxima, feliz domingo para todos.

19:15 Con este resultado el equipo Cardenal se ubica como único líder de la Liga Águila 2017-II con 25 puntos de 30 posibles en 10 partidos jugados.

19:13 Santa Fe se impone con un juego de contraataque y defensa sólida ante un Millonarios que no encuentra un buen juego, no conecta los pases y no tiene quién defina.

Termina el partido en Bogotá. El clásico 291 es para Santa Fe.

90+4' Tarjeta amarilla para Nicolás Vikonis.

90+3' Tarjeta amarilla para Daniel Buitrago.

90' Se adicionan 4 minutos más para el final del partido.

89' Tarjeta amarilla para John Duque.

87' Cambio en Santa Fe: Sale Mosquera y entra Héctor Urrego.

82' Se detiene el partido por disturbios en la tribuna popular.

81' Remate de Palacios que se abre y se va cerca por el lado derecho del arco de Castellanos.

79' Falta sobre David Silva cerca al área que defiende el León.

78' Posición adelantada de Ánderson Plata.

76' Tarjeta amarilla para Salazar por falta sobre Jair Palacios.

72' Cambio en Santa Fe: Sale Almir Soto y entra Sebastián Salazar.

71' Remate desviado de Santiago Mosquera.

68' Tarjeta amarilla para Robinson Aponzá.

66' Atajada de Castellanos exigido por un remate de Aponzá.

63' Cambios en Millonarios: Salen Del Valle y Rojas e ingresan Duque y Aponzá.

62' Cabezaso de Plata que se va apenas por encima del larguero.

58' Tarjeta amarilla para Juan Guillermo Domínguez y Jáder Valencia en Millonarios.

57' Falta sobre Santiago Mosquera sobre la banda derecha.

56' Remate de Rivera que se va largo y sin peligro.

55' Remate de Juan David Valencia que se va cerca por encima del horizontal.

53' Centro largo de Ayron Del Valle que se va al lateral.

51' Remate con pierna izquierda de Roa que se va desviado.

50' Tiro de esquina que favorece a Santa Fe luego de un error en defensa de la visita.

45' Inicia el segundo tiempo en El Campín. Santa fe 1 - Millonarios 0.

18:12 Millonarios ha tenido buenos despliegues en ataque a pesar de errar en la definición de los mismos. Mientras que Santa Fe ha aprovechado la oportunidad que tuvo desde el tiro de esquina para marcar el gol que da la diferencia del partido por ahora.

TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN BOGOTÁ. Santa Fe se impone sobre los azules por la mínima diferencia.

45+1' Tarjeta amarilla para William Tesillo.

2 MINUTOS MÁS PARA TERMINAR EL PRIMER TIEMPO.

45' Tarjeta amarilla para Dairon Mosquera.

45' Falta sobre Palacios sobre la banda derecha.

44' Falta de Mosquera en ataque.

43' Falta sobre Silva.

41' Remate de Mosquera que golpea el horizontal después de un tiro libre.

40' Falta sobre David Silva cerca del área cardenal.

38' Centro peligroso de Mosquera que no remata nadie y controla Castellanos.

37' Falta sobre Jair Palacios sobre la banda derecha en terreno local.

36' Se detiene el partido por un jugador del León tendido y adolorido en el terreno.

33' GOL de Santa Fe. Juan David Valencia cabecea luego de un córner.

32' De Los Santos nuevamente salva a los azules frente al arco cuando ya Vikonis no podía hacer nada.

31' Falta de Palacios sobre Arboleda.

29' Tarjeta amarilla para Juan David Valencia.

27' Remate de Mosquera que nuevamente exige al ahora portero de Selección Leandro Castellanos.

26' Disparo de Silva que exige al arquero cardenal y se va al tiro de esquina.

25' Centro de Banguero que rebota en Soto y se va al tiro de esquina.

25' Falta de Soto sobre David Silva en el centro del campo.

24' Remate de Ayron Del Valle que sale desviado por el lado izquierdo que defiende el portero Castellanos.

23' Se detiene el partido por un jugador cardenal tendido en el terreno.

22' Falta de Arboleda sobre Banguero en la banda izquierda.

21' Fuera de lugar de Rivera.

19' Valencia dispara incómodo y Castellanos controla sin ningún problema.

18' De Los Santos desvía un centro que había superado al arquero Vikonis y despeja al tiro de esquina.

16' Tiro de esquina para los Embajadores.

14' Centro de Palacios que desvía Tesillo al saque de banda.

13' Centro de Valencia que controla Vikonis.

11' Falta de Matías De Los Santos cerca al área visitante.

10' Remate de Soto que se va desviado.

9' juego de ida y vuelta con opciones ofensivas para cualquiera de los dos equipos. Millonarios armando y Santa Fe aprovechando los errores de los azules.

7' Falta de Valencia sobre López en el cinturón del terreno.

5' Centro a ras de piso que Castellanos toma sin problema alguno.

3' Jugada peligrosa de Santa Fe que termina en manos del arquero Vikonis.

COMIENZA EL CLÁSICO 291 ENTRE SANTA FE Y MILLONARIOS !!

Minuto de silencio previo al inicio del partido en Bogotá

17:13 Todo listo para este Clásico 291 entre Santa Fe y Millonarios todo por VAVEL Colombia.

Terminan los actos protocolarios en el Campín de Bogotá.

Titulares Santa Fe: Castellanos, Arboleda, López, Tesillo, Mosquera, Soto, Perlaza, Roa, Rivera, Plata, Valencia. DT: Gregorio Pérez

Titulares Millonarios: Vikonis, Palacios, Figueroa, De Los Santos, Banguero, Rojas, Dominguez, Silva, Del Valle, Valencia y Mosquera. DT: Miguel Russo

A partir de este momento inicia la retransmisión en vivo online del partido Santa Fe vs Millonarios desde el Metropolitano por la Liga Águila 2017-II

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la transmisión en vivo online del partido Santa Fe vs Millonarios en vivo por la Liga Águila. Este juego se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Millonarios busca ganar este clásico, tras perder el anterior, para sumar 116 clásicos ganados en una historia de ya 291 partidos disputados entre leones y embajadores.

El central José Moya se perderá el partido para el conjunto cardenal tras sufrir un golpe entre semana durante el partido de Sudamericana. Sus posibles reemplazos son Juan Roa y Carlos Arboleda en la banda derecha, lugar que ocupó el lesionado Moya el pasado jueves.

Por lesión en su hombro izquierdo, Duvier Riascos será baja para los embajadores por un aproximado de ocho fechas. El delantero sufrió una luxación y tendrá que ser operado luego de un fuerte golpe el pasado miércoles frente al Junior.

Santa Fe por su parte viene de sufrir una derrota en Paraguay frente a Libertad. Los cardenales cayeron 1-0 en su visita por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Millonarios viene de ser derrotado 1-0 frente al Junior de Barranquilla por motivo de los cuartos de final de Copa Águila, razón por la que el azul de Bogotá quedó por fuera del torneo.

El conjunto león buscará afianzarse como líder de la Liga Águila 2017-II enfrentando a su rival de patio con la localía a su favor.

Se disputará el clásico capitalino número 291 con motivo de la fecha 10 de Liga en el cuál Millonarios buscará seguir ascendiendo en la tabla de posiciones.