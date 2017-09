Juan Guillermo Domínguez, nuevamente ausente en Millonarios

Foto: Millonarios.

Millonarios recibirá este viernes a Envigado en la apertura de la fecha 14 de la Liga Águila 2017-II a partir de las 20:00 horas, en un duelo donde el objetivo de ambos equipos es claro: sumar de tres y seguir en la lucha por la fiesta de fin de año.

Siendo este un duelo decisivo para Millonarios en sus aspiraciones a clasificar entre los ocho mejores y disputar la final a final de año, Miguel Ángel Russo tendrá que mover de la mejor manera sus fichas, pues tendrá varios de sus jugadores afuera de la cancha.

El primero de esos jugadores es Juan Guillermo Domínguez. El volante vallecaucano de 30 años de edad acumuló cinco cartulinas amarillas la fecha anterior y tendrá una fecha de suspensión. Recordemos que Carachito ya había estado suspendido por el mismo motivo y pagó su sanción en la octava fecha ante Jaguares en El Campín.

Las cinco amarillas las recibió en los partidos de las fechas 9 (ante América de Cali), 10 (clásico ante Santa Fe), 11 (recibiendo a Alianza Petrolera), 12 (ante Atlético Nacional) y la más reciente, en la victoria por la mínima diferencia ante el Deportivo Pasto, gracias al solitario gol de Ayron del Valle.

Otra de las bajas importantes es la de Henry Rojas, a quien el cuerpo médico le diagnosticó una pubalgia y volvería a jugar con el equipo embajador a mediados del mes de octubre, ya que esta es una de las lesiones más complicadas para los futbolistas.

La tercera baja obligada para el estratega argentino es la de Sebastián Ayala. El joven volante proveniente de Equidad sufrió en un entrenamiento la semana anterior, una lesión de meniscos, por la cual tuvo que ser sometido quirúrgicamente y tendrá cerca de 20 días de incapacidad; así que volvería después de disputadas las fechas FIFA.

“Me hicieron una operación que consistió en una menisectomía parcial artroscópica, que es cuando el menisco tiene una rotura parcial. Generalmente esta sólo afecta una parte del menisco, me quitaron esa parte de cartílago que estaba rota y me estaba produciendo dolor e hinchazón, el resto del menisco me lo dejaron para que siga cumpliendo su función. Esta cirugía me va a dejar completamente bien para lo que queda del torneo”, le comentó el jugador a AS Colombia.

Sin duda alguna, estas tres bajas son sensibles de cara a este importante partido para Millonarios, además que el equipo azul no tiene muchas variantes para la zona del mediocampo defensivo. “Ese lugar me cuesta armarlo, cuando no es uno, es otro. Tenemos unos días para trabajar, buscar la calma y la tranquilidad para nosotros”, comentó Russo luego del partido anterior.

Los que están advertidos

Además de la ausencia de Domínguez por acumulación de tarjetas, hay varios jugadores azules que acumulan cartulinas y estarán advertidos de cara a las próximas fechas. El que más peligra es Jader Valencia, quien acumula cuatro amonestaciones.

Mientras que jugadores como Duvier Riascos (lesionado que volvería a finales de octubre), Felipe Banguero, Jair Palacios, Matías de los Santos y Nicolás Vikonis suman tres tarjetas amarillas.