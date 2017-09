Ronaldo Lucena: "Estoy ansioso, cada vez que veo los partidos quería estar allá adentro"

El volante venezolano se acerca a su debut. | Foto: VAVEL Colombia

De los nuevos jugadores que contrató Atlético Nacional para este semestre, Ronaldo Lucena y Jackson Montaño serían los hombres que faltarían por debutar en la Liga Águila 2017-II. En el caso del venezolano quien presentó un esguince de tobillo a su llegada, continúa recuperándose y espera que pronto esté al 100% para ser tenido en cuenta por el español Juan Manuel Lillo.

El volante 'patriota' habló con los medios de comunicación sobre su adaptación, las posibilidades de que pueda jugar en los próximos partido y también de la Selección Venezolana donde tiene muchas chances de jugar en las Eliminatorias sudamericanas.

Sobre su adaptación al grupo, Lucena dijo que "el equipo me ha recibido muy bien, tengo grandes compañeros con los que estoy aprendiendo y disfrutar todos los momentos acá".

En cuanto a su tema físico, "todavía me falta, tuve una para de más de un mes. Por ahí el tobillo me duele un poco al girar, pero ya está mucho mejor, de a poco voy agarrando el ritmo para lo que el profesor (Lillo) requiere".

A pesar que no ha debutado, el profe Lillo lo quiere llevar de a poco a una de las figuras del pasado Mundial sub 20. "Él me pide que tenga paciencia para recuperarme, no me quiere apresurar para no recaer en la lesión, de a poco el va viendo que agarro el ritmo y cuando crea que esté al 100% me tendrá en cuenta", indicó.

Entrando al tema deportivo, Lucena comentó que "he visto los partidos, el equipo está muy unido, muy compacto. Esto es una familia en la cual el que tenga la oportunidad de jugar lo va a hacer de la mejor manera".

Además, dijo que "el medio campo de Nacional tiene jugadores de muy buen pie, de mucha calidad. Si yo vine al equipo es porque tengo condiciones y debo ganarme un puesto en el once titular".

Mientras se recupera piensa en su debut, "estoy ansioso, cada vez que veo los partidos quería estar allá adentro. El ambiente que se vive, la hinchada. Será muy especial cuando debute", remarcó.

De las cosas que más le gusta en el equipo es la Sede deportiva que cuenta Nacional en Guarne. Uno de los factores para que forzara su llegada pese a tener varias ofertas del exterior. "Me encanta la sede, cuando Nacional se fijó en mí traté de que esa ilusión se convirtiera en realidad. Gracias a Dios estoy aquí", afirmó.

Finalmente, tocó el tema de la Selección Venezolana y las posibilidades de ser convocados para los partidos ante Colombia y Argentina del próximo mes. "Todavía no se ha hecho el listado, tengo muchas ganas de pertenecer a la Selección absoluta y sería un gran paso debutar en Eliminatorias", concluyó.