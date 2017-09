Juan Manuel Lillo: "La comprensión global del juego ayuda a que lo interpretes mejor"

El técnico español espera conseguir una nueva victoria en el campeonato. | Foto: VAVEL Colombia

El técnico español continúa con paso firme su plan de formar su estilo de juego en Atlético Nacional, Juan Manuel Lillo va consiguiendo resultados desde la construcción de una idea; la posesión y el sometimiento al rival en campo contrario. Previo al duelo ante Alianza Petrolera, el español habló del momento que vive su equipo y lo que viene.

Para Lillo es importante tanto el trabajo como el descanso de los jugadores, por eso optó por trabajar el pasado jueves haciendo una sesión regenerativa, el viernes descanso total y hoy volver al trabajo para destinar los concentrados que mañana desde las 5:30 p.m. enfrentarán al conjunto santandereano.

"Con tanto partido seguido, tenemos que aprovechar los días para descansar y hacer un buen trabajo. A veces interesa hasta dejar de verse un poco entre nosotros, así nos toleramos mejor", explicó.

Entrando en materia de análisis sobre su próximo rival, el técnico explicó que "Alianza Petrolera no sorprende, voy a parecer que hablo bien porque me toca jugar con ellos, pero desde el comienzo he visto a un equipo que está haciendo una gran temporada. Es uno de los equipos que más deseos tiene de vivir en el campo contrario en la Liga, tiene un afán de recuperar la pelota lejos de su portería y los que curiosamente tiene jugadores de buen pie para soltarse en el ataque, además un delantero que no deja morir las jugadas".

Además, advirtió sobre las curvas de rendimiento que no pueden ser sujetas al equipo que tengan en frente. "No podemos menospreciar al equipo, lo que ayer fueron aplausos, hoy pueden ser rechiflas. Alianza es uno de los rivales que sabe a que juega con los elementos que tiene y eso lo hace un equipo muy difícil".

Sobre su método de trabajo y la expresión que busca en la cancha, aclaró que "nosotros todavía nos estamos construyendo, estamos buscando una mejor versión nuestra. Vamos a convertir un día un poquito peor que mañana, esperemos que sigamos en ascenso".

Con el 66,7% de rendimiento en sus primeros 10 partidos, iguala a Reinaldo Rueda en esa estadísitica. Sin embargo, para Lillo "las estadísticas son como las tangas, muestran todo menos lo más importante. El proceso no va por ahí, lo que es verdad es las opciones buenas de mantener el cero en nuestro arco hacen que el equipo se concentre en generar opciones de riesgo en el campo contrario. Las pocas opciones que tiene el rival, Franco Armani ha estado atento para bloquearlas. Nuestro arquero se convierte en un jugador de campo más, aunque con sus obligaciones".

En cuanto a este tema, añadió que "tenemos muy buena estadística en goles en contra pero debemos mejorar en goles a favor. Estamos muy escasos todavía".

Retornando al análisis de su equipo, Lillo detectó que "los jugadores se sienten más cómodo dominando el juego, en algunos partidos hay elementos que motivan más en la virtud individual".

Esto hace que "la comprensión global del juego ayuda a que lo interpretes mejor. En el fútbol no tenemos que estar para cumplir misiones cada uno, sino que la única misión es jugar, está todo unido y es un juego. Hay momentos que dispones el balón y otros que no", aclaró.

Finalmente, señaló que "no se puede separar la emoción con el pensamiento, hay partidos que se van al ritmo de la grada, no se puede disociar el pensamiento con el sentimiento. En el fútbol tienes que saber jugar en el espacio, el fútbol está en que la gente está jugando de y no al a. En el baloncesto la tienen clarísimo".

Atlético Nacional recibe a Alianza Petrolera mañana desde las 5:30 p.m. por la novena fecha de la Liga Águila 2017-II, los 'verdolagas' marchan terceros con 16 puntos, tres menos que los líderes Junior y Santa Fe.