Jhon Mosquera sobre la derrota ante el DIM: "no han hecho nada, no merecían ganar (...)"

Google Plus

Jhon Mosquera: "fuimos más claros, una pena el gol en la primera parte" | Foto: VAVEL Colombia - Daniela Paniagua

Atlético Nacional cayó (1-0) en la edición 195 del clásico antioqueño por liga. Los dirigidos por Lillo fueron amplios dominadores del esférico, pero los tres puntos se fueron para las 'toldas' del combinado 'azul y rojo'.

El medio campista risaraldense, Juan Pablo Nieto no escondió su descontento con el marcador, según él los 'verdes' fue dominadores: "con el juego de nosotros los sometimos, tuvimos demasiadas opciones de gol. Así es el fútbol, ellos tuvieron pocas y convirtieron una" manifestó el futbolista.

Sin embargo, Nieto prefirió ver más allá del resultado y consideró que el equipo hizo un buen partido: "No concretamos, pero nos vamos tranquilos porque en el juego y lo que queríamos hacer es eso" además afirmó que jugando bien llegarán las anotaciones.

De igual manera, Jhon Edison Mosquera habló para la prensa y coincidió con lo dicho por Nieto: "es injusto el resultado, pero el fútbol es así, cuando la metes, ganas. Fuimos superiores, tuvimos la pelota, creo que tuvimos más de 20 ocasiones, atacamos bien por izquierda, por derecha, pero la mala suerte en la primera parte en que tuvieron un centro y marcaron gol".

El extremo de Atlético Nacional se mostró muy disgustado con el resultado: "no han hecho nada, no merecían ganar, pero el fútbol es así y han ganado" sostuvo Mosquera, quien además dijo que si no concretan las oportunidades de gol es muy difícil.

El conjunto dirigido por Lillo buscó por todos los medios posibles la igualdad, desde manejar el esférico a ras de piso hasta intentar por la vía aérea: "los centrales de ellos son unas torres, cuando no se puede por abajo toca intentar por arriba. Fuimos más claros, una pena el gol en la primera parte y luego no pudimos empatar".

Ante la pregunta puntual por la libertad que tuvo Juan Fernando Quintero en el medio campor Mosquera aseveró: "él en la primera parte estuvo bien, pero en el segundo tiempo lo borramos, no lo vi haciendo nada. Macnelly, Gorka y Nieto se comieron el medio campo. El que sabe de fútbol, sabe que merecíamos ganar por cuatro o cinco goles ".

Finalmente fue optimista de cara a lo que viene: "somos un equipo grande, una gran institución con buenos jugadores, hay que tirar para adelante".