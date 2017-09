Se terminó la Copa para Nacional

Google Plus

¡Terminó el partido en el Atanasio Girardot! Nacional y Patriotas empataron a uno, el global le da el cupo a semifinal al cuadro boyacense.

90'+3: Última jugada del partido, Nacional vuelve a tirar el centro a la 'olla' pero se la queda Villete.

90'+3: Tarjeta amarilla para Aldo Leao Ramírez.

90'+2: Tiro libre para Nacional, subió hasta Armani. La pelota a las manos de Villete.

90': Cuatro de reposición en el Atanasio.

88': Se escapaba Andrés Rentería pero Carreño lo cortó con falta violenta. Fue solo tarjeta amarilla.

82': Amonestado Óscar Cabezas en Patriotas por derribar a Dayro Moreno en la frontal del área. El tiro libre se estrella en la barrera.

79': Nuevo cambio en Patriotas: Jesús Murillo por Carlos Mosquera.

77': Tercer amonestado del partido, ahora fue Alexis Henríquez.

75': Gol de Patriotas, lo hizo Mauricio Gómez. Un espanto la defensa 'verdolaga', destacable lo del recién ingresado Ibargüen que en dos toques desarmó la zaga local.

71': Segunda sustitución en el partido, primera del visitante: entra Edis Ibargüen en reemplazo de Omar Vásquez.

68': Nacional vuelve a acercarse con riesgo, se genera tiro de esquina.

62': Los ataques de Nacional son constantes pero se diluyen fácil. Para resolver esto Lillo mandó a la cancha a Andrés Rentería en reemplazo de Juan Pablo Nieto.

58': Segunda tarjeta amarilla en el partido, segundo también para Nacional. Esta vez se trata de Macnelly Torres.

56': Carlos Mosquera está haciendo trizas la defensa 'verdolaga'. Ni Cuesta ni Aguilar lo han podido neutralizar.

52': Patriotas se cierra atrás para evitar encajar más goles.

47': Promediando los dos minutos de la segunda parte Nacional ya ha intentado un par de ocasiones de media distancia.

Han salido los equipos a la cancha para los 45 minutos finales. ¡Inicia el segundo tiempo en Medellín!

¡Termina el primer tiempo! Atlético Nacional gana por la mínima a Patriotas. El global está 3-3 y por ahora hay penales.

45'+: Tres minutos de reposición en el Atanasio Girardot.

42': ¡GOL DE ATLÉTICO NACIONAL! Dayro Moreno cobró como sabe, con categoría. El partido se pone 1-0 y la serie ahora está igualada a tres.

41': ¡Penal para Atlético Nacional! Deiver Parra derribó a Luis Carlos Ruiz en el área.

40': Incomprensible lo que erró Luis Carlos Ruiz: recibió de pecho, eludió a dos zagueros y a la hora de definir la mandó alto arriba.

38': Macnelly Torres y Jeison Lucumí propiciaron el ataque para Nacional. El último remate fue de Carlos Cuesta, contuvo Villete con dificultad. Sigue sin moverse el marcador.

33': Primer amonestado en el encuentro: Dayro Moreno vio la amarilla.

28': Todo el público se levantó furioso pidiendo penal de Villete contra Dayro Moreno. Nicolás Gallo, en cambio, dio falta en ataque. El arquero está otra vez en el piso.

27': Dos llegadas tuvo Nacional, una con tiro lejano de Raúl Loaiza y otra con un 'globito' de Juan Pablo Nieto. Ambas opciones las controló Villete sin dificultad.

24': Nacional tiene la posesión y las acciones pero aún no concreta. El equipo parece tener la misma tónica del partido ante Deportivo Independiente Medellín.

20': El partido está detenido. El portero Álvaro Villete está teniendo problemas físicos y debió ser atendido.

18': Ha mermado la intensidad, lo que le ha permitido a Patriotas tomar aire y responder al ataque. Nacional, entre tanto, busca remates de media distancia.

12': ¡Salvó Villete! Macnelly Torres cobró un tiro de esquina y Luis Carlos Ruiz cabeceó. Era el primero de la noche pero el portero boyacense salvó providencialmente.

10': Siguen las escaramuzas en la zona defensiva de Patriotas. Esta vez fue Luis Carlos Ruiz quien disparó. El portero Villete controló con dificultad.

8': ¡Por poco Nacional! Macnelly Torres recibió el pase de Lucumí y sacó un disparo bajo que pudo ser el empate en el global.

7': Empieza a notarse en el terreno de juego la asociación entre Juan Pablo Nieto y Aldo Leao Ramírez. ¿El beneficiado? Jeison Lucumí.

5': Patriotas se sacude del dominio inicial. Carlos Cuesta y Felipe Aguilar estuvieron atentos cortando, pero el visitante pudo ampliar su ventaja por intermedio de Carlos Mosquera.

Atlético Nacional ataca de sur a norte, en sentido contrario lo hace Patriotas. Tras tres minutos, Nacional tiene la iniciativa y mediante Dayro Moreno busca insistentemente el gol que iguale la serie.

¡Inicia el partido en el Coloso de la 74! Con el saque inicial Nacional se fue al ataque con todas sus armas. Patriota trata de salir limpio desde el fondo.

¡Salen los equipos a la cancha! 'Verdolagas' y 'lanceros' ahora están en los actos de protocolo.

Por su parte, Diego Corredor designó a estos once jugadores para el inicio del encuentro:

Ambos cuadros ya definieron a sus once titulares. Este es el once inicialista de los dirigidos por Juan Manuel Lillo:

¡Buenas noches! Estamos a pocos minutos del inicio del encuentro entre Atlético Nacional y Patriotas FC, válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Águila 2017.

El partido se disputará en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, el 'coloso de la 74' con capacidad para 46.000 espectadores espera un gran marco para este duelo de grandes equipos.

Nicolás Gallo de Caldas será el central del partido entre Atlético Nacional y Patriotas FC. Los asistentes son Luis Navarro de Valle y Julio Sierra de Sucre. El emergente es Miguel Roldán de Antioquia.

Nacional vs Patriotas FC en vivo

La última vez que se midieron por Copa en Medellín, el 'verde' ganó 3-0 con una gran actuación de Miguel Ángel Borja quien se apuntó con un doblete, el restante lo marcó Daniel Bocanegra.

Hay dos datos; el primero que el 'verde paisa' le ha ganado cinco de seis partidos que han disputado en Medellín y uno favorable al equipo del altiplano es que cada vez que Nacional comenzó perdiendo una serie de Copa no logró clasificar (2008 y 2010).

Entre Liga y Copa se han disputado 14 partidos entre Atlético Nacional y Patriotas FC, los 'verdes' han ganado en ocho oportunidades, cuatro para los boyacenses y dos empates.

Nacional vs Patriotas FC en vivo online

El técnico Carlos Corredor trajo a Medellín lo mejor de su nómina, comandado por jugadores como Rafael Robayo, Álvaro Villete yCarlos Mosquera, jugador importante en el encuentro de ida.

La alegría y el buen ambiente en Patriotas motiva al grupo, luego de una buena participación en la Copa Sudamericana, el equipo boyacense quiere seguir disputando torneos internacionales. Sin una buena posición en la tabla de la reclasificación, para los 'libertadores' conseguir la Copa Colombia les permitirá volver a jugar por las canchas de Sudamérica.

Por su parte, el venezolano Ronaldo Lucena fue convocado por segunda vez este semestre y es posible que debute con la camiseta 'verdolaga'. Otro jugador que regresa a la convocatoria es el defensa Esequiel Palomeque.

Varias bajas tendrá para este encuentro; Daniel Bocanegra fue convocado a última hora por la Selección Colombia para los partidos ante Venezuela y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Edwin Valencia sufrió una contractura y el español Gorka Elustondo un desgarro grado uno en su aductor por lo que también fueron desafectados.

Para Nacional la victoria ante Patriotas es la prioridad del semestre, el equipo antioqueño solo pelea en Copa y Liga y esos objetivos no se pueden desperdiciar. Para este partido, el técnico Lillo dispone de sus mejores jugadores para encarar ese desafío de ganar por dos goles para decir presente en las semifinales de la Copa.

Nacional vs Patriotas en vivo

Los 'rojos' llegan a Medellín luego de igualar con Equidad 1-1 en la jornada de clásicos en la Liga Águila 2017-II. Con lo mejor de su nómina y con el deseo de lograr el cupo a la Copa Libertadores 2018, el equipo 'libertador' quiere mantener su ventaja.

Los 'verdolagas' suman dos caídas en línea contando la del 'clásico paisa' del pasado sábado. Atlético Nacional genera fútbol, ataca bien pero no es contundente, le pasó en Tunja y el sábado en el Atanasio. Para los dirigidos por Juan Manuel Lillo esos puntos no se pueden dejar pasar y ante Patriotas la oportunidad de pelear otro título es un objetivo que no quieren menospreciar.

Por su parte, Patriotas visita el Atanasio con la tranquilidad de estar por encima en el marcador global, tiene las armas y las ganas para seguir soñando con su primer título profesional y de paso estar en la Copa Libertadores 2018.

El equipo 'verdolaga' llega a este encuentro con la necesidad de remontar un 2-3 adverso del encuentro de ida en Tunja. Una victoria por un gol forzaría los penales, mientras que por dos o más goles lo deposita en la semifinal ante Junior de Barranquilla.

¡Buenas tardes! y bienvenidos al minuto a minuto del duelo de vuelta por los cuartos de final en la Copa Águila 2017 entre Atlético Nacional y Patriotas FC, mi nombre es Sebastián Areiza y los voy a acompañar en esta ocasión.