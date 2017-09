Juan Manuel Lillo: "Yo no suelo utilizar la palabra fracaso ni la palabra éxito"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

Con la eliminación sentenciada, Atlético Nacional le queda la Liga Águila 2017-II como el único objetivo en este segundo semestre. Patriotas consiguió empatarle 1-1 donde el 2-3 de Tunja catapultó al 'rojo boyacense' a las semifinales de la Copa Águila. Al final del partido, el técnico Juan Manuel Lillo habló sobre este nuevo revés del equipo 'verdolaga' y como continúa el trabajo.

"Nosotros a Patriotas en la primera parte lo hemos puesto en aprietos. Pero en la segunda mitad nos hemos equivocado, ya teniendo el marcador a nuestro favor finalizando el primer tiempo para la segunda parte queríamos liquidar la serie pero no pudimos encontrarnos. Hicimos lo suficiente pero no pudimos ser, generamos opciones cada dos o tres minutos pero no nos alcanzó", expresó.

Sobre el tema del juego de posesión, el técnico español remarcó que "desde la primera jornada de Liga le apuntamos a la posesión, cuando administramos bien la pelota y con coherencia ni vivimos duelos. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ganar todos los partidos. Vamos a intentar hacer todo lo que esté a nuestra mano para aumentar la probabilidad de victoria, yo no conozco otra manera sino intentarlo muchas veces".

Nuevamente la definición quedó en saldos rojos y Nacional ve como se le escapa una nueva ilusión de conseguir un nuevo título. Para Lillo "nosotros tenemos la pelota para jugar, intentamos por dentro, por fuera, el arquero siempre termina en figura, no falta el que se tira el suelo para demorar, terminan en la mismas circunstancias. Eso no lo vamos a cambiar. Esto nos dice que tenemos que seguir insistiendo más, no queda otra, pero tenemos que hacerlo mejor", precisó.

En cuanto a la sola variante que realizó en este juego; Andrés Rentería por Juan Pablo Nieto, Lillo explicó que "la situación de juego no iba a ser mejor si hacía más variantes. Creo que lo que nos faltaba era reposo y no creo que el reposo lo hubieramos conseguido si cambiábamos nombres, los más reposados estaban allí. Ya habíamos acelerado demasiado el partido y teníamos a Juan Pablo (Nieto) separado del partido, eso me dio la oportunidad de ubicar a Andrés Yair (Rentería) para que fuera más definitorio. La frustración no nos dejó ser más precisos".

"Nosotros queríamos meterla, potenciar situaciones más ventajosas. Patriotas al igual que otros equipos cuando vienen a Medellín agarran ese papel de defenderse. Por lo general, es un equipo que sabe proponer espacialmente", agregó.

Si es un fracaso el quedar eliminado en cuartos de final de la Copa, Lillo sabe que si lo es, teniendo en cuenta lo que implica Nacional en el fútbol colombiano.

"Cuando las cosas van bien no siento que sea gracias al entrenador ni cuando van mal no sea culpa del mismo. Soy muy alejado de los halagos que tengan sobre uno. Estamos hablando de Nacional, un equipo que está para disputar y ganarlo todo, eso no cabe duda alguna. Tenemos que aguantar", aclaró.

Sobre Patriotas, Lillo fue tajante y respondió que "nosotros hicimos todo lo bueno y todo lo malo del partido. Yo no me meto a evaluar al rival, solo los veo cuando los voy a enfrentar".

Finalmente calificó esta 'experiencia' en la Copa Águila como eso, una vivencia. "Yo no suelo utilizar la palabra fracaso ni la palabra éxito. El éxito no tiene que ver con lo que ganas ni fracaso lo que pierdes, ahora nos queda apostarle a la Liga y a lo máximo", concluyó.