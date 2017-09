Juan Manuel Lillo: "El que busca ganar olvidándose de jugar, lo más lógico es que pierda"

Foto: VAVEL Colombia

El triunfo de anoche de Atlético Nacional fue la primera remontada en la 'era' de Juan Manuel Lillo, la alegría se prolonga de saber que se trata de Millonarios, equipo que no conoce la victoria ante los 'verdolagas' desde el clausura 2011. Al final del partido, el técnico español analizó tanto el resultado como el juego y dejó estas conclusiones.

"Siempre es bueno ganar, eso está clarísimo. No debería ser por eso, sino por el buen trabajo que se realice en el campo. Pero entiendo que ganando de esta forma épica es bueno en cuanto al resultado, es muy bonito pero debo decir que hoy (ayer) jugamos muy mal al fútbol, con lo bien que juegan estos chicos lo hicimos muy mal. Son cosas que pasan", comentó Lillo.

Entrando en materia, el 'vasco' fue duro en sus críticas con su equipo, a pesar del resultado no se sintió conforme como en otros duelos donde quizás no logró la victoria pero en el funcionamiento si le satisfizo.

"Es que no hemos sacado de banda bien, estuvimos más imprecisos que lo habitual, corriendo más que la pelota, no nos ubicamos bien. Cargamos con una ansiedad que no había visto en otros partidos. Habíamos jugado muy bien en varios partidos, salvo un tiempo ante Patriotas, contra Santa Fe y este han sido fatales. La lección que nos queda es el que busca ganar olvidándose de jugar, lo más lógico es que pierda. Aunque hayamos ganado no nos podemos mentir con el resultado", remarcó.

Otras de las razones que vio el técnico sobre este encuentro fue apresurarse a la hora de resolver en el campo. "Todas las decisiones que tomamos fueron muy aceleradas, corrimos mucho y por eso no fuimos precisos. En el tramo final del partido estuvimos mejor, nos asociamos más y por ende, logramos esta victoria. No es casualidad que hayamos tenido las últimas ocasiones", explicó Lillo.

Además resaltó que durante las dos semanas que tuvieron de trabajo neto se enfocó en resolver los temas críticos del equipo, los cuales no se evidenció en este juego.

"Toda la semana insistimos en conceptos parciales pero no salieron, si el día de Patriotas allá que fue el peor partido hasta el momento convertimos dos goles en tres situaciones de gol. Es como les he dicho en anteriores conferencias, a veces se hacen las cosas bien y salen mal, como a veces se hacen las cosas mal y salen bien, esta actividad no se puede entender. Hay que valorar las ganas de ganar de los jugadores", comentó.

Además habló del rival y lo poco eficaz que fue cuando tenía la ventaja en el marcador. "Hoy nos han tenido pero no supieron concretarlo. De hecho, tuvieron un partido en el poste. Tuvimos la fortuna que en el tramo final dominamos y por eso nos llevamos el partido".

A pesar que asistieron 16.237 personas, el público no se mostró muy contento con el trámite del partido. Sin embargo, para Lillo "la gente les presionaba lo que a mi me gustaba, es normal que cuando uno juega al ritmo del público se termina haciendo daño a uno mismo. Lo que nos ha faltado ha sido el pase hacia atrás. Por dentro tuvimos posibilidades de conseguir jugar, la aceleración del público terminaba en querer terminar rápido las jugadas y por eso se cometían muchos errores", remarcó.

Sobre el papel de Macnelly Torres en el partido, el entrenador ibérico explicó que "ha sido inteligente porque se separaba del medio y juntara a los volantes contrarios. Ha sido peor cuando encontramos a los jugadores en tiempo y espacio para dar ventaja que antes de conseguirlo. No hemos sido nosotros. Bienvenidos los tres puntos, pero no hay que tener la venda en los ojos".

Finalmente se refirió sobre el modelo táctico a utilizar como una línea de tres o cuatro es mejor en la zaga. "Cuando la pelota se mueve, se mueven todos. No importa si hay con dos, con tres o con cuatro. A Jhon Edison Mosquera le pedí que se quedara en una altura intermedia para fijar a los defensas. Mejor el día que las cosas no salen bien, se logre la victoria", concluyó.

Con este resultado, Atlético Nacional se aferra al tercer lugar de la Liga Águila con 22 puntos en once encuentros disputados. El miércoles se pondrá al día en el campeonato cuando visite al Deportivo Pasto en el estadio Libertad de la capital nariñense.