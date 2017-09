Aldo Leao Ramírez: "Tenemos una linda oportunidad el miércoles de hacer un buen fútbol"

Google Plus

Con la voz que da la experiencia de una gran carrera deportiva, para Aldo Leao Ramírez, los ciclos de rendimiento en los equipos son normales y depende de los jugadores en que se corten los malos y se prolonguen los buenos.

Tras el partido ante Millonarios donde no se vio un gran Atlético Nacional, el partido de este miércoles contra el Deportivo Pasto se proyecta en el horizonte como la oportunidad de mejorar en el juego para seguir sumando en la tabla de posiciones en la Liga Águila 2017-II.

"El objetivo y el pensamiento es ganar, para nosotros es importante seguir escalando. El partido del sábado había que ganarlo o ganarlo. Nacional siempre está acostumbrado en jugar bien y ganar, esta vez no jugó tan bien pero se ganó y eso es muy importante con respecto a esos partidos que son clásicos. Tenemos una linda oportunidad el miércoles de hacer un buen fútbol, de ganar y treparnos en el segundo lugar. Esperemos que las cosas nos salga bien", expresó Ramírez.

Sobre el juego hombre a hombre que el equipo pastuso quiera imponer, el samario indicó que "las marcas siempre van a existir. El desafío como jugador es saber desmarcarse y aprovechar los espacios. Es bonito que el rival te mande un jugador a marcarte, se nota la importancia que uno tiene para ellos. Hay que convertirlo en algo a favor para el equipo".

A pesar de no haber tenido el aforo completo ante Millonarios, Aldo Leao valora y admira a la hinchada 'verdolaga'. "Más que todo para mí el hincha de Nacional es de respeto y admiración, es la mejor hinchada del país. Más allá de eso, el apoyo de ellos es muy importante para nosotros, se que hay angustia y desespero cuando no se van logrando los resultados, pero a veces pasan esas cosas. Contra Medellín jugamos muy bien y no ganamos. A veces el fútbol tiene estas cosas. Hay que tener paciencia con este proceso del profesor Lillo, el fútbol y las victorias van a llegar".

El volante también habló de lo que dejó ante Millonarios y lo que se debe mejorar para futuros encuentros.

"Debemos seguir en el proceso de seguir ganando. Contra Millonarios cometimos un error que fue jugar de manera vertical, algo que buscaron y lo lograron por momentos. Nosotros no vinimos haciendo lo que teníamos en partidos anteriores que era replegar al rival y someterlo en su cancha. Teníamos la sensación de hacerle daño rápido, pecamos por momento pero por fortuna ganamos y despertó el goleador. Para nosotros es importante que Dayro (Moreno) siga marcando", resaltó.

Finalmente, habló sobre el toque hacia atrás para la elaboración de jugadas. "Es lógico que no es el ADN de Nacional, tratamos de hacerlo vertical, nos hizo falta esa paciencia y de ahí fueron tantas equivocaciones. Ganamos y ahora debemos pensar en lo que viene el miércoles", concluyó.