Franco Armani: "Esto es un proceso y respaldamos al entrenador"

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Hoy hace 7 años que Franco Armani debutó en Atlético Nacional y en el que pocos presagiaron que sería el comienzo de uno de los arqueros más importantes de la historia del "Rey de Copas".

Su presente ahora no es el mejor, pero no tanto porque esté en bajo nivel futbolístico sino porque recientemente vio la tarjeta roja luego de increpar al árbitro por un gol ilegal concedido al Deportivo Pasto, sumado al flojo momento futbolístico del equipo verde.

"Yo creo que esto está claro que es un proceso y el profe tiene todo el respaldo de nosotros porque nos sentimos a gusto con lo que hacemos. Con él aprendemos cada día, los entrenamientos diarios son diferentes y hay que tener paciencia mientras nosotros lo respaldamos al profe", defendió Armani al entrenador.

El portero ofreció disculpas públicas por la expulsión en Pasto y negó que ese momento sucediera por el mal momento del equipo sino simplemente por un momento de calentura del juego.

"Estoy arrepentido por haber tomado esa decisión. Fue un segundo de calentura como se dice, por lo que pasó en el partido y no tengo que explicar nada de eso, lo vieron ustedes. Cualquiera pudo haber hecho eso, soy un ser humano y saben que soy muy tranquilo pero que cuando se me pela el cable, se me pela. Tampoco fui a agredirlo ni a insultarlo aunque obviamente fue exagerado mi forma de expresarse. Sirve para pensar lo que hice en ese momento y no volver a cometerlo", explicó el oriundo de Casilda sobre el incidente.

Al ser preguntado si el grupo le está costanto entender la idea de juego, Franco respondió que, "Al equipo lo veo bien. Obviamente si uno se pone analizar los dos últimos juegos no han sido los mejores juegos de nosotros, pero el resto de partidos hemos jugado bien y teniendo más chances que el rival, solo que muchos resultados no nos acompañaron. Estamos a gusto con lo que hacemos en el campo de juego y tendremos que ir mejorando en este proceso con jugadores nuevos y por la posición de la tabla no estamos mal".

El arquero reiteró que ya obtuvo su residencia y que presentó los documentos para su trámite de nacionalización a la espera de una respuesta, a pesar de que sigue con la pequeña ilusión de ser llamado a la Selección Argentina.