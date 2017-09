Macnelly Torres: "La hinchada ha estado pidiendo la renuncia del técnico desde antes de que llegara de España"

Macnelly Torres: "hay que enamorar a la gente y hacer que vuelvan a creer en el equipo" | Foto: VAVEL Colombia - Juan C. Álvarez

Atlético Nacional prepara el partido ante Envigado válido por la fecha trece de la Liga Águila 2017-ll. Los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Guarne hablaron con varios referentes de la institución, entre ellos, Macnelly Torres.

El jugador barranquillero se refirió a las críticas por parte de la hinchada con la gestión realizada por el cuerpo técnico ibérico, a la cual reiteró su total apoyo: "estamos comprometidos con lo que estamos haciendo. La hinchada ha estado pidiendo la renuncia del técnico desde antes de que llegara de España, desde que está en Medellín eso no ha cambiado. No veo nada nuevo" sostuvo Torres.

Respecto al poco acompañamiento por parte de la afición en el ciclo de Juan Manuel Lillo, el 'diez' del conjunto 'verde' dijo: "esto no es de ahora, desde antes de jugar el primer partido la gente no se abonó por diferente motivos, no tenían dinero o por cosas externas que pasaron. Todos saben que el semestre anterior se dio la salida del presidente (Juan Carlos de la Cuesta) y del cuerpo técnico anterior, quienes eran de preferencia de la hinchada por los resultados conseguidos".

Sin embargo, manifestó lo extraño que resulta para el equipo jugar con un Atanasio con poca gente: "nosotros no estamos acostumbrados a jugar con el estadio tan vacío, pero toca acomodarnos a esto y tratar de enamorar la hinchada dentro del terreno de juego y que la gente vuelva al estadio, no más".

Sobre el ambiente que se vive actualmente entre la hinchada y y el timonel español del equipo, el volante se mostró consciente y sabe que la percepción no cambiará con ganar un partido: "ganar ante Envigado no creo que cambie mucho, esto es de muchos partidos, no de un resultado. Le ganamos a América y esto siguió igual, esto es de constancia, donde el equipo juegue bien y gane".

Entrando en materia netamente futbolística el profesional 'verde' reconoció que no han tenido buenas actuaciones en los últimos compromisos: "no hemos tenido un rendimiento constante, hemos tenido partidos muy bueno y otros muy malos. Yo pienso que estamos en un proceso de adaptación, en una idea nueva, implementando cosas que anteriormente no hacíamos. A parte de eso, hay muchos jugadores nuevos que no están acostumbrados a muchas cosas que tiene Nacional tanto interna como externamente, eso cuesta y es de paciencia".

Sobre sus condiciones físicas

El jugador no realizó trabajos de campo con el resto del plantel, sino que hizo trabajos diferenciados en el centro de alto rendimiento, sobre ello el futbolista explicó: "no entrené porque venía con el desgaste del partido en Pasto y antes con el de Millonarios y realmente con el paro de la línea de transporte el viaje fue prácticamente todo el día".

Por otra parte, desmintió que el técnico los estuviera acabando: "no estamos en el rendimiento que quisiéramos a veces pensamos en si la para de la selección nos afectó. El entrenador da unas pautas, luego dentro de la cancha uno es quien toma las decisiones. Yo tengo casi 33 años y un entrenador no me va a venir a decir qué hacer dentro de un terreno de juego, me dará tips, pero mis condiciones naturales las tengo que demostrar soy yo".

Finalmente dejó un mensaje llamando a la calma: "yo diría que hay crisis si Nacional estuviera en el puesto 12 o 10, acá ha pasado que cuando las cosas no van bien se habla de crisis, pero yo no lo veo así. Estamos de terceros a tres puntos del 'boom' del fútbol colombiano (Junior) con toda la inversión que han hecho".