Dayro Moreno, el señor del gol verdolaga

El tolimense está cerca de la marca de Osvaldo Marcial Palavecino quien en 1978 marcó 36 goles con Nacional en un año. | Foto: Atlético Nacional

Goles son amores, una frase tan cierta y apasionada como el fútbol. Dayro Mauricio Moreno Galindo encajó en un Atlético Nacional ganador que de sus goles bordaría la estrella 16 en su escudo y conquistaría la Recopa Sudamericana.

El idilio de Dayro con la red contraria no es nuevo ni es raro, bastó su llegada como goleador del Tijuana para ser uno de los refuerzos más destacados que el fútbol colombiano ha tenido en este 2017. Sus 32 años y las ganas de estar de nuevo en su país, pudieron más que los dólares de la Liga MX donde ya demostró su talento por varios años.

La decisión no fue fácil pero estuvo certera, Moreno quería estar acá y Nacional quería contar con él, como en varios mercados de pases que tanto sonó, pero en los que no pudo llegar.

Ya son 31 goles que el ariete tolimense lleva en 41 partidos disputados con el equipo 'verdolaga'. Casi 0,75 goles por partido disputado, un gol cada 119 minutos. Con un botín de oro en el primer semestre y nueve goles en el segundo de la Liga, Moreno es la cara alegre en este Nacional en transición.

Al final de la victoria por 3-0 sobre Cortuluá, Dayro habló con los medios presentes en zona mixta donde hizo una petición especial; que siga rompiendo redes vestido de verde en el 2018.

"Necesitábamos ganar, este era un partido adelantado que nos iba a servir para perfilar nuestra clasificación. Sabíamos que Cortuluá vendría muy cauteloso, con dos líneas de cinco, pero tuvimos la tranquilidad y la jerarquía para sacar el resultado adelante", comentó Moreno tras la novena victoria que consiguen en la Liga Águila.

Sobre el modo de juego que quiere imponer el entrenador Juan Manuel Lillo con el equipo, Dayro señaló que "lo importante ha sido que los jugadores que estamos y que llegaron este semestre han servido como complemento a nuestro juego. Partido tras partido le estamos entendiendo el método y lo que quiere con nosotros. Debemos seguir mostrando nuestro fútbol y aplicar el estilo que quiere el profe".

"Primera vez que marco varios goles en los últimos minutos, lo más importante es poderle aportar a mi equipo".

En cuanto a su nivel, Dayro resaltó que "hay que seguir trabajando, yo vine a Nacional para hacer goles y sacar resultados. Gracias a Dios lo estoy haciendo. Vamos a seguir marcando y apuntarle a esa tabla de goleadores".

Además detalló sobre su continuidad en el equipo 'verdolaga'. "Yo estoy tranquilo, como lo dije anteriormente, me quiero quedar en Nacional ya todo pasa con los directivos que se reúnan con los de Tijuana que son los dueños de mis derechos deportivos".

Aunque Dayro remarcó que "en este momento no se nada, no me he reunido con los directivos ni de Nacional ni de Tijuana, espero que en estos días algo pueda pasar".

"Al goleador lo que hace valer son los goles, así que seguiremos trabajando en eso".

Finalmente, Dayro no se puso límites y ahora va por la marca de Osvaldo Marcial Palavecino, quien en 1978 marcó 36 goles. "Todavía me quedan tres meses más para seguir demostrando mis capacidades como goleador, romper récords con Nacional y seguir marcando historia en un equipo tan grande", concluyó.