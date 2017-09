Dayro Moreno: "Para mí sería un orgullo quedarme en Nacional, mi familia quiere que me quede"

Dayro está a cinco goles de igualar la marca de Oswaldo Marcial Palavecino. | Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

El delantero tolimense sigue sumando récords con Atlético Nacional. Ya son 31 goles en 41 partidos con la camiseta 'verdolaga', 15 de los 28 puntos que tiene el equipo antioqueño llegaron de sus pies, siendo Dayro Moreno la figura del vigente campeón de Colombia al que todavía lo mantiene el sueño de ganar otro botín de oro y dar su tercera vuelta olímpica con Nacional.

Previo al duelo ante Atlético Huila por la fecha 14 de la Liga Águila 2017-II, el ariete se mostró motivado, alegre y con más ganas de seguir celebrando. Además, en el día del hincha verdolaga, Moreno quiere devolverles algo de cariño a los seguidores que le tienen al crack de la camiseta número 17.

"Estoy muy contento en Nacional, desde que llegué en enero tenía el propósito de hacer historia, de ganar títulos, romper récords. Gracias a Dios los estoy consiguiendo, llevo 31 goles y mi meta es llegar a los 50. Para eso trabajo muy fuerte todos los días para escribir mi historia en un equipo tan importante a nivel nacional e internacional como este", expresó el ariete quien vive en un idilio con la red.

Sobre el rival de esta tarde, Dayro explicó que "Huila es un equipo muy importante, manejan muy bien la pelota, el profesor Lillo nos explicó y planteó ese partido. Lo importante es tener la tranquilidad como la que vivimos ante Envigado y Cortuluá, donde supimos definir las opciones que nos quedaron ante equipos que se meten atrás".

Entrando en la percepción de Juan Manuel Lillo y el presente del equipo 'verdolaga', Moreno remarcó que "el esquema que estamos planteando es muy bueno, el profe Lillo analiza muy bien a los rivales y acomoda el esquema dependiendo de ellos. Los compañeros también están haciendo una gran labor, somos 30 jugadores y cada uno trabaja para aprovechar las oportunidades que tengan en los partidos".

Uno de los temas ineludibles es su continuidad para el 2018, Dayro Moreno declaró que "para mí sería un orgullo quedarme en Nacional, mi familia quiere que me quede. Es un equipo muy grande donde se juega cómodo, tiene una gran afición, el cariño que me han demostrado para uno como jugador es muy importante. Todavía no he hablado con los directivos ni de Tijuana ni de Nacional. He hablado con mi representante estamos esperando que nos llamen para reunirnos y llegar a un acuerdo. Mi mente está puesta acá".

Volviendo a la marca que quiere conseguir como máximo goleador en un año con Nacional, comentó que "cuando quedé campeón y goleador para mí ya había quedado atrás. En el segundo semestre llegué con la misma mentalidad de quedar goleador y campeón. La clave es exigirme mucho en los entrenamientos para darlo todo en los partidos. Hay jugadores muy buenos como Carmelo (Valencia) y Yimmi Chará peleando la posición, así que debo estar atento a la hora de marcar".

"La Copa Libertadores para mi es un reto, mi familia y yo vamos a darlo todo de nuestra parte para quedarnos".

Oswaldo Marcial Palavecino en 1978 anotó 36 goles con la camiseta de Atlético Nacional, Dayro en estos momentos es segundo y ya desbancó a otro ídolo como Víctor Aristizábal quien ostentaba la marca de 30 goles en 1996. El tolimense va por más, "sería un honor para mí, estoy a cinco goles de romper ese récord. Debo trabajar muy duro para lograrlo y dejar otra huella importante para mi vida, la historia de mi carrera y para Atlético Nacional".

Sobre su actualidad, Dayro exaltó que "estoy muy contento por este rendimiento, como jugador me llena de orgullo. Hoy en día el fútbol colombiano se está haciendo muy difícil. Si me voy me llenaría de nostalgia porque a Nacional le cogí mucho cariño. Para mí sería muy duro irme, el cariño que la gente me transmite me da mucha alegría. En este día del hincha es una gran oportunidad para devolverles todo ese cariño que me han brindado".

Hablando de los rivales que vienen al Atanasio Girardot, Dayro expresó que "es difícil, todos los equipos contra Nacional se juegan finales. Sabemos la calidad de jugadores que tengo a mis espaldas, por eso me pongo esa meta. Ojalá con la ayuda de mis compañeros pueda lograr esa meta y que sea con título abordo".

Además del partido ante Huila, esta tarde se conmemora la duodécima versión del Día del hincha Verdolaga donde resaltó que "es la primera vez como jugador que viviré este día. Debe ser una fiesta muy bonita porque sus hinchas siempre están comprometidos con el equipo, ojalá vaya mucha gente y salgan muy contentos del estadio".

Finalmente, se refirió a la Selección Colombia y sus partidos ante Paraguay y Perú, a pesar que no fue convocado, expresó su deseo como hincha 'tricolor'. "Como colombiano siempre tengo el sueño de estar en la Selección, se vienen partidos muy importantes, le voy a hacer mucha fuerza por mi país, por los compañeros que tuve para que vayan al Mundial", concluyó.