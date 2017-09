Oswaldo Marcial Palavecino: "Bienvenido sea que un jugador colombiano pueda superarme"

Google Plus

El goleador argentino ha mantenido su vínculo con Atlético Nacional. | Foto: Atlético Nacional 2015

En 70 años del club 'verdolaga', ningún jugador había marcado tantos goles en un año calendario como Oswaldo Marcial Palavecino, el ariete argentino brilló con Atlético Nacional en 1978 donde marcó 36 goles y pese a no coronarse campeón con los antioqueños, muchos hinchas lo tienen en la mente sea por que lo vieron, lo escucharon o lo leyeron, como un genio del gol al servicio del 'verde paisa'.

Dayro Moreno llegó el pasado miércoles a 31 goles en este 2017 con el equipo, cinco menos que Palavecino, una cifra que quiere lograr y pasar de largo, pues son 50 goles los que quiere marcar Moreno este año y si es con título a bordo mucho mejor.

En entrevista con el programa El Camerino de Blu Radio, Oswaldo habló de sus vivencias en el fútbol colombiano, sus goles, su presente como técnico de un equipo senior y sobre todo, ese récord que lo plasmó para siempre en la rica historia del vigente campeón de América.

"Para mi es un orgullo haber hecho tantos goles en Colombia. Actualmente el fútbol colombiano tiene jugadores con mucha calidad. Yo pienso que me van a superar, bienvenido sea que un jugador colombiano pueda superarme", resaltó el argentino que pasó por clubes como Once Caldas, DIM, Santa Fe, Millonarios, entre otros.

El ex jugador que vive en Buenos Aires no logró consagrarse campeón en tierras colombianas. Sin embargo, su cariño sigue intacto, como sus amistades que cosechó. "A pesar que marqué muchos goles no pude salir campeón, una lástima pero a veces el destino es así", expresó.

"Recuerdo muchos buenos compañeros que tuve en el fútbol colombiano, estoy muy agradecido que haber compartido con ellos", añadió el '9'.

Una de las anécdotas que contó fue las narraciones que en esa época se hacía del fútbol en Colombia, algo diferentes a las acostumbradas en el sur del continente.

"Todavía tengo contacto con muchos colombianos y varios me recuerdan esas transmisiones de radio, los relatores y su particularidad para narrar los goles", resaltó.

Curiosamente, Palavecino jugó en varios equipos colombianos, muchos de ellos rivales de ciudad, a lo que destacó; "Tuve la casualidad de jugar en los equipos rivales, de Nacional a Medellín o de Santa Fe a Millonarios. En ese tiempo no habían representantes y los clubes nos negociaban".

Finalmente, exaltó su época cuando era delantero 'verdolaga' y la gente se lo hacía saber por donde pasara en Medellín. Marcando o no, Oswaldo era el consentido de los fanáticos, algo que pasa hoy en día con el hijo de Chicoral.

"Sin hacer goles, la gente era especial. Yo vivía a cuadra y media del Atanasio Girardot, cuando llegaba al estadio con mi familia me seguían 100 personas, luego me esperaban en la casa y salía a firmar autógrafos, es muy grato compartir con la gente", concluyó.