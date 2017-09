Juan David Valencia:"La Pelota quieta es el ADN de Santa Fe"

Google Plus

El rival de patio de Independiente Santa Fe ya cuenta en sus estadísticias con cinco goles en contra marcados por Juan David Valencia, sin importar el color que vista el lateral antioqueño siempre logra derribar el arco de Millonarios y es que en este año ya son dos clásicos capitalinos que festejan los "Cardenales" gracias a los goles de Valencia.

El cuadro dirigido por Gregorio Pérez en estos momentos pasa por emociones fuertes, por un lado tienen las alegrías de los triunfos logrados en la Liga Águila 2017-2 donde son líderes únicos con 25 puntos de 30 posibles, así como las participaciones vigentes en Copa Águila y Copa Sudamericana. Pero por otro lado las preocupaciones médicas no dejan de aquejar al cuadro cardenal que padece las ausencias de jugadores vitales debido a las lesiones presentadas en 8 de sus leones.

Para Juan David Valencia quien hablo con Vavel Colombia es claro que la motivación partido tras partido es el liderato que hoy conserva el cuadro cardenal, "Contentos por la posición en la que estamos, porque el equipo está jugando bien, por el gol, estamos muy contentos por todo, aunque en momentos el cansancio se ha sentido el estar primeros motiva a cualquier y todos queremos jugar cada partido", agregó Valencia.

Precisamente debido a las lesiones en el plantel, el profesor Gregorio ha tenido que hacer variantes en cada uno de los partidos, lo que ha ayudado a su vez a que los jugadores descansen y tengan el físico esperado para afrontar la "seguidilla" de partidos en cada uno de los torneos que participan y siguen vigentes. "Yo creo que el compromiso es de todos, es lo que ha hecho posible que en tan poco tiempo juguemos muchos partidos y hemos podido responder", comenta Juan David.

Santa Fe se ha convertido en un equipo con identidad de juego, que tapa los espacios, es ordenado en el campo al momento de atacar como de defender, pues han logrado controlar a sus rivales cerrando las líneas de pase y el equipo ha demostrado que su fortaleza mayor se encuentra en la pelota quieta, lo que ya no es secreto para nadie. "Creo que la pelota detenida ha sido un fuerte para este equipo, en cada partido tratamos de aprovecharlo al máximo, así como también somos fuertes en la pelota quieta en contra, así que cuando tiran centros los sacamos sin ningún problema y somos muy rápidos a la hora de contragolpear y yo creo que eso es lo que ha causado mucho problema a los rivales", agrega Juan David.

El lateral antioqueño confesó que para ellos la pelota quieta ya es algo que se encuentra en el ADN santafereño, "Hace años que el equipo es fuerte en el juego aéreo, pero siempre es algo que se planifica al traer jugadores que sean fuertes en el juego aéreo y es algo que siempre está presente para el equipo, es una posibilidad en cada partido y lo hemos aprovechado bien, hace parte de nuestro ADN".

Asimismo Valencia comentó a Vavel que la primera etapa en el cuadro cardenal es para olvidar y que el presente es lo que se consolida, "Creo que la primera etapa ya es algo para el olvido, que no se jugó casi y ahora he tenido muchas posibilidades, donde he respondido bien y el equipo pasa por un momento excelente, donde somos líderes sólidos y con el sueño de avanzar en todos los torneos".

Las Lesiones en Santa Fe

Es así como los dirigidos de Gregorio Pérez viven el día a día de los partidos, mientras el informe del departamento médico encabezado por el médico Rafael Montaña genera el reporte y las novedades de los siete jugadores que actualmente se encuentran bajo su supervisión, en espera de una pronta recuperación.

Carlos Henao: Tuvo un trauma el lunes 21 de agosto y ya fue operado, con una incapacidad provisional de seis meses.

Wilson Morelo: Recibió un golpe inicial en el partido ante Atlético Huila en Neiva y en el juego ante Equidad se resintió de nuevo, con una incapacidad provisional de dos o tres semanas restantes según evolución.

José Moya: Se desgarró en el juego ante Libertad, con una incapacidad provisional de 3 a 4 semanas estimadas.

Víctor Giraldo: Salió lastimado del juego ante Once Caldas, con una incapacidad provisional de tres semanas restantes.

Damir Céter: Se lesionó en una de las prácticas de fútbol, con una incapacidad provisional de tres meses y medio ( Lleva 1 mes).

Leivyn Balanta: Se lesionó en el cierre de semestre actualmente se encuentra en postoperatorio, con una incapacidad provisional de 4 meses por cumplir.

Humberto Osorio Botello: No se le ha hecho un protocolo agresivo para tratar su lesión. Se le está dando tiempo y para que haga un buen trabajo de fortalecimiento y readaptación.

El Departamento Médico informó que se esperan resultados de los estudios realizados a Dairon Mosquera luego del clásico. El lateral recibió un golpe a la altura de las costillas.

Información brindada por la Oficina de Prensa y el Departamento Médico de Independiente Santa Fe.