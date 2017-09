Marcelo Grioni: "Es el campeonato de la vergüenza"

Google Plus

Montaje: Luis Burranca.

Perdió sus casillas. Después de que Alianza Lima lograse el título del Torneo Apertura 2017, el director técnico de Real Garcilaso, Marcelo Grioni, salió ante los medios para lanzar todos los dardos posibles hacia la manera en la que la 'blanquiazul' consiguió hacerse con la hazaña que los catapulta a la final del Torneo Descentralizado que se disputará en diciembre.

El argentino criticó el hecho del fallo de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol que le restó 6 puntos al equipo cusqueño por la mala inscripción de Carlos Neumann y que favoreció a Alianza para que tenga todo servido para coronarse durante el pasado domingo ante Comerciantes Unidos.

"¡Es un campeonato que yo le llamo de la vergüenza! Hace 15 días lo dije, lamentablemente no me equivoqué, dije que si ganábamos los partidos contra Comerciantes Unidos y Municipal dentro de la cancha, nos iban a sacar los puntos porque no había forma que Alianza nos pueda ganar el campeonato", afirmó el técnico de la 'máquina'.

Grioni recalcó que el FPF venía favoreciendo a Alianza desde las épocas en las que él dirigía a Deportivo Municipal: "Ya lo padecí el año pasado, que Alianza hizo un torneo desastroso y siempre lo trataron de ayudar pero no le alcanzó. Este año trataron de hacer hasta lo imposible para que salga campeón", añadió.

Cabe mencionar que Real Garcilaso finalizó su participación en el Torneo Apertura con 24 puntos después del empate de 2-2 sacado ayer ante la Universidad San Martín. Por lo que así se le devolviesen los puntos al equipo del Cusco en la instancia del TAS, este factor no influiría en nada a las 'celebraciones' del conjunto victoriano.

Ante ello, Grioni solamente quedó con un mal sabor en la boca y envió un recado a los hinchas 'blanquiazules' que celebran la hazaña: "Que disfruten el campeonato de la vergüenza", sentenció.

DATO: Alianza Lima visitará a Real Garcilaso en Sicuani en la primera fecha del Torneo Clausura.