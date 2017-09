Marcelo Grioni: "Ojalá pudiese tener la chance de conversar con Leao Butrón en una 'mesa'"

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Guerra. Pese a que el Torneo Apertura ya culminó y Real Garcilaso logró cobrarse la venganza en el debut del Torneo Clausura, el director técnico del conjunto cusqueño, Marcelo Grioni, aún se la tiene jurada a Alianza Lima. Campeón del primero de los torneos mencionados, después de un polémico final de este.

Como bien se sabe, el argentino no dudó en despotricar contra Alianza, después del fallo de la Comisión de Justicia de la FPF que les restó 6 puntos por la mala inscripción de un jugador. Fallo que favoreció a los 'grones'. "Ganaron el torneo de la vergüenza", había mencionado Grioni en la repercusión.

Ante ello, uno de los referentes 'íntimos', Leao Butrón no dudó en salir a devolverle el golpe verbal al estratega de la 'máquina': "El entrenador de Garcilaso es un irresponsable, un gran ‘vende humo’, un malcriado, un insolente que viene acá y se pelea con los jugadores en el campo de juego, te grita los goles en la cara, te insulta", afirmó.

Es por ello que Grioni no tuvo problema alguno en continuar con esta edición de 'dimes y diretes', respondiendo al guardameta a base de indirectas:

"El gol lo grito para mi hinchada, jamás al banco rival, como dice Butrón. Le respondí a jugadores porque también me dijeron cosas. Él me dijo que vea cómo hice para que se vaya el técnico de Municipal, eso es mentira. Me molestaría que un jugador mío me diga que soy mal tipo, lo que diga Butrón no. No lo conozco personalmente, me gustaría tener la chance de hablar personalmente en una 'mesa'", dijo el argentino para la cadena radial peruana de Ovación.

Acto seguido, el técnico de Garcilaso también dejó en claro que a pesar de que sus primeras declaraciones las dijo en un momento de calentura, no tuvo problema alguno en elogiar el juego de Alianza:

"Respeto lo que dijo, pero no lo comparto. No soy un vende humo, y es la última vez que hablo de él. Yo hablé contra el club, no contra los jugadores, a ellos los respeto. La verdad es que nos sacaron la posibilidad de ganar el campeonato de buena manera", sentenció.