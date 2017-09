Ricardo Gareca: "El TAS no cambia el enfoque que tenemos para el duelo ante Bolivia"

Google Plus

Foto: Twitter - @TuFPF

Solo piensa en el jueves, y nada más que el jueves. Durante la noche del martes, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, ofreció su conferencia de prensa previa al duelo que sostendrán sus dirigidos en dos días ante su similar de Bolivia por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Sabiendo que se encuentra en la recta final de este proceso en el que los peruanos anhelan conseguir esa utópica pero no imposible clasificación mundialista, el 'tigre' dejó en claro que no dará el dato del equipo que pondrá en el once titular este jueves. Pues, como especulan muchos medios, habrían ciertas dudas en la alineación.

"Aún hay tiempo para definir el tema del arco, pero es algo bueno que los tres tengan mucha confianza"

"A estas alturas uno va viendo las posibilidades del equipo. Aún así el equipo no lo confirmaré hasta el vestuario, tenemos tiempo para poder trabajar y cualquier duda la resolveremos. Estamos observando a los muchachos, han llegado bien, con muchas ganas y eso es importante", dijo el argentino.

El TAS no lo iba a desconcentrar

Por otro lado, Gareca no iba a negar que se vivió un ambiente de alegría dentro del vestuario de la 'blanquirroja' y durante las prácticas. Ya que como se vino sabiendo desde la mañana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), falló finalmente a favor de la Selección Peruana en cuanto a los puntos en disputa por la mala inscripción de Nelson Cabrera en el seleccionado boliviano, durante el partido jugado casi un mes atrás.

Sin embargo, ante tanta algarabía por parte de los hinchas y periodistas, el estratega del combinado peruano puso paños fríos a la situación. Pues, sabe que el verdadero reto comenzará este jueves en la cancha:

"Nada ha cambiado, eso es importante. El grupo tomó la noticia de buena forma, pero sin mayor especulación ya que eso no cambia el enfoque que tenemos que salir a ganarle a Bolivia", agregó.

Rendido ante la 'foquita'

Finalmente, otro de los temas a resaltar en esta última conferencia de prensa previo al duelo frente a los del altiplano, fue el hecho del retorno de Jefferson Farfán al seleccionado peruano.

Cabe resaltar que durante 17 meses, el veterano atacante estuvo marginado de las convocatorias debido a su poca continuidad en el Fútbol. Un retorno mérito a la recuperación de su mejor forma y sus actuaciones para el aplauso con el Lokomotiv de Moscú en Rusia:

"Este es el mejor Farfán que he podido dirigir desde que he llegado a la Selección Peruana. Lo he notado muy tranquilo, con mucha calma y con deseos de integrarse al grupo y de estar en la Selección", sentenció el estratega del cuadro 'incaico'.