Néstor Bonillo: "Viajaremos un día antes del partido ante Argentina"

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.com

Todo normal, nada en especial. Durante el día de hoy, el preparador físico de la Selección Peruana, Néstor Bonillo, se refirió al posible factor de iniciar con los entrenamientos una semana antes del crucial duelo ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El cual, se dará en Buenos Aires el día jueves 5 de octubre.

Cabe mencionar que para este encuentro se estuvo especulando la posibilidad de realizar entrenamientos en tierras gauchas, mucho antes de que se realice el partido ante la 'albiceleste'. Es por ello que el PF de la 'blanquirroja' no dudó en responder ante la disyuntiva:

"Con Argentina vamos a hacer lo mismo que hacemos habitualmente, viajaremos un día antes del encuentro y nos vamos a hacer modificaciones en relación a lo que nos venimos acostumbrando. En cuanto al hotel, hay 4-5 de ellos en carpeta y vamos a observar cuál nos da mejores garantías para movilizarnos con mayor facilidad", afirmó para el programa 'Fútbol Como Cancha' de la cadena radial RPP.

Bonillo también se tomó un tiempo para hablar sobre el posible factor del cambio de cancha. El cual, podría trasladarse del Estadio Monumental de River Plate a la Bombonera de Boca Juniors:

"Queremos ir a una zona que conocemos bien para tener seguridad y comodidad. El cambio de cancha no nos condiciona nada. Conocemos todos los estadios de Argentina y tienen dimensiones similares. No soy el encargado de decirlo, pero no sé si se pueda cambiar con tanta facilidad de un estadio a otro", añadió.

Finalmente, el argentino también se refirió al partido definitorio de la última jornada ante Colombia. El cual, continúa en duda el tema de la localía, por si el Estadio Nacional o el Estadio Monumental no se encuentren en condiciones aptas para jugar:

"Tengo entendido que, aparte del ingeniero Benavides, va a venir un ingeniero uruguayo que nos dirá qué campo de juego se encontrará en las mejores condiciones para poder desarrollar el partido frente a Colombia. Entiendo que esto no puede demorarse más de la mitad de la semana que viene, el miércoles debemos definir en qué escenario jugaremos de manera definitiva", sentenció.

DATO: Perú visitará a Argentina por las Eliminatorias el 5 de octubre y recibirá a Colombia el 10 del mismo mes.