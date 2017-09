Google Plus

Carlos Fabián Maldonado volverá a dirigir en el "Pachencho"

Con la marcha de Daniel Farías al fútbol boliviano para dirigir a The Strongest, la directiva del Zulia FC empezó la búsqueda de un nuevo entrenador para que tomara la batuta en lo que resta del torneo clausura 2017 y el elegido fue el profesor Carlos Fabián Maldonado, quien pisará nuevamente suelo marabino para dirigir un club de primera división tras su paso por el Unión Atlético Maracaibo entre 2004 y 2007.

Maldonado llegará a un Zulia FC que se encuentra en la decimotercera posición luego de cinco partidos, producto de dos victorias y tres derrotras para un total de seis puntos de 15 posibles; situación que representa un reto para el nuevo entrenador "petrolero" de cara a meterse entre los ocho primeros que pasan al octogonal final del clausura.

El último equipo que dirigió el nacido en Uruguay fue el Deportivo Táchira en el año 2016, al que casualmente también llegó en sustitución de Daniel Farías, y en el que alcanzó la final del torneo clausura de ese año que terminó perdiendo precisamente al Zulia FC que dirigía Cesar Marcano. “Estoy encantadísimo de estar en Maracaibo, con gente ganadora, como César Farías, como Domingo Cirigliano”, declaró Maldonado en la rueda de prensa de su presentación oficial.

Foto: Prensa Zulia FC

Asimismo, el ex jugador de la Selección Nacional de Venezuela, afirmó que regresa a Maracaibo con mucha ilusión y que deseaba un proyecto como el del Zulia FC, el cual quiere aprovechar al máximo. "Estoy con la misma ilusión de la primera vez. Me entusiasmó el rumbo claro que tiene este equipo", enfatizó el ex entrenador del Aragua FC.

Maldonado aseguró que será la primera vez en su carrera que asume la dirección técnica de un club con el torneo ya empezado, sin embargo afirmó que está confiado en lo que tiene para dirigir. Por otro lado, insistió en que el fútbol va de la mano de la formación y que tiene como obligación "que sigan creciendo los jóvenes jugadores del club".

Este será el sexto club de Carlos Fabián Maldonado como entrenador el fútbol profesional venezolano, después de su inicio en el Nacional Táchira, sus dos ciclos en Mineros de Guayana y el Deportivo Táchira, Unión Atlético Maracaibo y el Aragua FC.