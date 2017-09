Una Vinotinto rejuvenecida

Fariñez, Herrera y Soteldo las figuras claves del nuevo ciclo / Foto: Vavel Venezuela.

La importancia de los ciclos a nivel deportivo específicamente en el mundo del fútbol, tienen un peso de mayor jerarquía debido a que representan el antes y después de un equipo. Venezuela ya cumplió el ciclo empezado en su momento por Juan Arango y seguido por Tomás Rincón y compañía, ha llegado el tiempo de abrirles paso a las nuevas figuras del balompié criollo, nuestros subcampeones de la sub 20, quienes 7 de ellos están presentes en el plantel de la selección mayor.

‘Los Chamos’ presentes en la vinotinto absoluta son: Wuilker Fariñez, José Hernández, Yangel Herrera, Yeferson Soteldo, Samuel Sosa, Sergio Córdova y Ronaldo Chacón, todos ellos, piezas claves en el pasado Mundial Sub 20 disputado en Corea.

Esa justificación de que hay que darle ya entrada a estos jóvenes, fue dejada bien clara ayer ante Colombia con la majestuosa actuación en la portería por parte de Fariñez, que sin duda alguna es y será el amo y dueño de los tres palos por mucho tiempo. De igual manera, el capitán de la sub 20, Yangel Herrera, ya se ha mostrado como la pareja ideal en el medio campo junto a ‘El General’, Tomás Rincón. Otros sub 20 que pueden aportar mucho al funcionamiento del equipo son Soteldo, Sosa y Córdova, que serán fundamentales al momento de buscar desequilibrio en el rival. Asimismo, no podemos obviar al que empezó todo esto, ‘Al que Flinchy’, Adalberto Peñaranda, si bien es claro, no ha podido demostrar su enorme talento en su máxima expresión por falta de minutos y lesiones pero que en el Mundial sub 20 dejó bien claro todo lo que puede llegar a ser.

Esta importancia de cumplir los ciclos futbolísticos la dejo bien clara Alejandro ‘El Lobo’ Guerra durante el comunicado que publicó cuando se retiró hace pocos días de la vinotinto, donde él mismo hacia énfasis en que hay que darle espacio a las nuevas generaciones que vienen atrás porque son el presente y futuro de la selección nacional.

El elemento clave de este nuevo ciclo es que el Director Técnico, Rafael Dudamel, ya ha venido trabajando con todos estas nuevas promesas criollas y sabe muy bien que pueden aportar en la selección mayor, para así poder cumplir el sueño de ir a un Mundial en la máxima categoría, hecho que vamos a cumplir.