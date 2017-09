Juan Colina: "Nunca es tarde para cumplir tus sueños"

Google Plus

Foto: Prensa Carabobo FC

El Carabobo FC jugó su partido por el Torneo Clausura 2017 de Venezuela ante el Deportivo La Guaira en el Misael Delgado de Valencia , terminando con un empate a un gol por bando; en tal compromiso, Juan Colina fue titular y jugó completo bajo las órdenes de Julio César Baldivieso, pero al salir de la cancha recibió un llamado que cualquier jugador sueña desde que inicia su carrera: la selección nacional de su país.

La Vinotinto dirigida por Rafael Dudamel, venía de empatar 0-0 ante Colombia en San Cristóbal y en este partido Tomás Rincón recibió una tarjeta amarilla, la cual lo marginaba para el partido en Buenos Aires ante la Argentina de Messi y compañía. El estratega nacional ya tenía en mente jugar con una línea de tres volantes centrales, por lo cual necesitaba llamar a uno más para contar con los cambios suficientes en dicha posición, pues con la suspensión de Rincón solo quedaba Francisco Flores, y el elegido por Dudamel fue el mediocampista nacido en Barquisimeto.

"Son oportunidades que te da la vida con la Vinotinto", comentó el futbolista del Carabobo FC al programa radial Conexión Goleadora. El jugador del Granate afirmó que a penas salió del encuentro ante el Deportivo La Guaira, sus compañeros le indicaron que llamara a Rafael Dudamel y éste le informó que lo necesitaban en la concentración Vinotinto en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita. "Dudamel me dijo que lo tomara con mucha responsabilidad", apuntó el ex Deportivo Lara.

El llamado de Colina fue una sorpresa para muchos en el medio futbolístico de Venezuela, más tratándose de un jugador que en principio no había entrado en convocatoria y venía de disputar un encuentro el mismo día sábado. "Hay gente que dice que desde hace mucho yo merecía esto, y hay otras personas que no. Saco lo positivo de todo esto", declaró el larense. Por otro lado, Colina apuntó que al momento de entrar, Dudamel le encargó la misión de cortar la llegada de los jugadores y que no les permitiera lanzar pases filtrados.

En cuanto a la importancia de enfrentar a una selección como la de Argentina, el jugador granate dijo que antes de los partidos se puede estar nervioso pero que una vez está dentro del campo no se les pasa por la mente quién es quién. "Después del partido, vi que estaba cerca de Lionel Messi. Sabía que estaba con jugadores de primer nivel mundial", señaló. Para finalizar, Juan Colina señaló que la única manera de consiga nuevos llamados a la selección nacional es que siga haciendo bien las cosas en la Vinotinto Regional. "Aca en Carabobo FC tenemos un buen grupo. Da gusto juga aca porque manejamos muy bien la pelota. Hay muchos jóvenes".